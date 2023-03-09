اقتربت من هيرفي رينارد؟ إقالة مدربة منتخب فرنسا للسيدات

هل يوافق رينارد على ترك السعودية من أجل سيدات فرنسا؟

قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إقالة كورين دياكري مدربة منتخب فرنسا للسيدات من منصبها، ليقترب المنصب أكثر من هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي.

وأكدت بعض التقارير الصحفية الفرنسية، على أن رينارد وجيرار بريشور المدير الفني لسيدات باريس سان جيرمان، دخلا في خيارات الاتحاد الفرنسي لتولي مهمة قيادة منتخب السيدات خلفًا لكورين دياكري. "اقرأ التفاصيل"

وأعلن فيليب ديالو؛ الرئيس المؤقت للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن إقالة كورين من منصبها، وذلك بعد دخولها في أزمات مع بعض لاعبات المنتخب.

واستجاب اتحاد الفرنسي لتمرد اللاعبات "أماندين هنري وكاديدياتو دياني وسلمى باشا" وغيرهم من اللاعبات، بسبب اعتراضهم على طريقة كورين وأسلوبها قبل انطلاق منافسات كأس العالم للسيدات في يوليو وأغسطس القادمين.

ويبدو أن مهمة تدريب منتخب سيدات فرنسا، أصبحت أقرب من أي وقت مضى من المدرب هيرفي رينارد، المتواجد ضمن المرشحين لشغل هذا المنصب.