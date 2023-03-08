بقاؤه في السعودية مهدد .. عرض نسائي يفاجئ هيرفي رينارد

ثلاث سنوات ونصف قضاها هيرفي رينارد في السعودية منذ أن قاد منتخبها الوطني الأول في عام 2019م

عروض كثيرة تلقاها الفرنسي هيرفي رينارد منذ توليه المسؤولية الفنية للمنتخب السعودي، لكن العرض الحالي مختلف كليًا عن كافة ما سبقه.

الفرنسي حضر لقيادة الأخضر في عام 2019م، ونجح خلال تلك الفترة لقيادته للتأهل لكأس العالم قطر 2022، الذي شهد إنجازًا تاريخيًا بالفوز أمام الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى.

وبينما كان يتلقى رينارد عروضًا للعمل مع منتخبات الرجال خلال الفترة الماضية، فوفقًا لموقع "RMC Sport" الفرنسي فإن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وضع هيرفي ضمن خياراته لقيادة منتخب السيدات خلال الفترة المقبلة، إذ أنه الملف الأكثر لفتًا للنظر من قبل المسؤولين بعد نجاحاته في إفريقيا وآسيا.

وأوضح الموقع الفرنسي أن هناك أربع سير ذاتية على طاولة الاتحاد الفرنسي خلال الفترة الماضية، لكن لحق بها رينارد مؤخرًا، وحظوظه قوية، في ظل وجود بند في عقده مع المنتخب السعودي يسمح له بالرحيل قبل نهاية عقده في عام 2027م، تحت ظروف معينة.

جدير بالذكر أن سيدات فرنسا تستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس المقبل.