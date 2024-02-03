اقتراح بوفون "الغريب" كاد يُنقذ العنابي .. وقطر تمتلك كنزًا سيتحول لأسطورة

كان من الممكن أن يُنهي العنابي المباراة مبكرًا لو كان اقتراح بوفون تم تنفيذه!

Tod

نجح المنتخب القطري "حامل اللقب"، في التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023، وهي البطولة المقامة على أرضه ووسط جماهيره، وسط تألق نجوم العنابي في تلك المواجهة.

وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لينجح المنتخب القطري في حسم بطاقة الصعود لصالحه بركلات الترجيح التي تفوق فيها بنتيجة 3-2.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اقتراح بوفون "الغريب" كان سيُنقذ قطر مبكرًا

خلال حواره مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، قال الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون: "يجب أن يتم توسيع المرمى، لأن القياسات كما هي منذ عام 1875، وأداء حراس المرمى تطور في التسديدات بعيدة المدة، وهو الأمر الذي يجعل الجميع يفكر في الأمر".

لو نفذ اقتراح بوفون بتوسيع المرمى، لكانت تسديدة أكرم عفيفي الخرافية أسكنت شباك أوزبكستان في الوقت القاتل، ونجح العنابي في حسم التأهل دون احتكام إلى أشواط إضافية وركلات ترجيح.

تسديدة أكرم جاءت في الدقيقة 90+11، ومرت أمام القائم الأيسر لحارس مرمى أوزبكستان بسنتيمترات قليلة، وكأن النجم القطري كان يحتاج فقط إلى تنفيذ اقتراح الأسطوري بوفون حتى يقود العنابي للتأهل، وأن يُصبح هدفه واحدًا من أفضل أهداف البطولة.

مشعل برشم .. يصلح ما أفسده الآخرين

فرض مشعل برشم حارس مرمى المنتخب القطري نفسه، ليكون هو النجم الأول في مباراة العنابي أمام أوزبكستان، حيث ارتدى قفاز الإجادة في تلك المواجهة.

برشم تألق طوال المباراة، ونجح في التصدي لـ3 فرص محققة للمنتخب الأوزبكي، كما أنه تألق في ركلات الترجيح وتصدى لـ3 ركلات من أصل 5، ليُصلح ما أفسده الثنائي المعز علي ومهدي علي، اللذان أهدرا ركلتي ترجيح للعنابي.

الحارس صاحب الـ25 عامًا أثبت أنه الأجدر بقيادة ليكون الحارس الأساسي للعنابي خلال السنوات القادمة، بعد الذي قدمه مع منتخب بلاده حتى الآن في كأس آسيا 2023.

وأثبت برشم أن المنتخب القطري يمتلك كنزًا في مركز حراسة المرمى، وسيتحول مع الوقت والتطوير إلى أسطورة، سنراها وننتظرها السنوات القادمة.

Tod