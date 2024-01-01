بسبب طول الحراس.. اقتراح غريب من بوفون لتعديل حجم المرمى!

ما حدث لا يمكن تجاهله!

فتح الحارس الإيطالي الأسطوري جيانلويجي بوفون الحديث عن "إمكانية توسيع ارتفاع وعرض المرمى"، في ظل التطورات التي شهدتها كرة القدم خلال السنوات الأخيرة.

وقال بوفون، في حوار مع صحيفة توتوسبورت: "هناك حديث عن توسيع المرمى، يمكننا التفكير في الأمر، لقد كانت القياسات هي نفسها منذ عام 1875، والآن رؤية أداء بعض حراس المرمى في التسديدات بعيدة المدى، يجعلك تفكر في التعديل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "عندما بدأت كرة القدم في 1998، كنت من بين الخمسة الأطول في الدوري الإيطالي، والعام الماضي في بارما كنت أيضًا من بين الخمسة الأطول... لكن من بين 22 لاعبًا في الملعب!".

وختم: "قبل 30 عامًا، كان يتم تسجيل حوالي 10 أهداف لكل 50 تسديدة، الآن على الأكثر تجد 3 فقط من مسافة بعيدة، من الصعب جدًا تسجيل هدف في مرمى يبلغ طول حارسه مترين!".

واعتزل صاحب الـ45 عاما في شهر أغسطس الماضي بعد مسيرة طويلة في الملاعب، توج خلالها بالكثير من البطولات أهمها كأس العالم 2006.