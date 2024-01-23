أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي تجديد عقد مدافعه إيدير ميليتاو، حتى عام 2028، علمًا بأنه يغيب عن الفريق منذ بداية الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويسعى النجم البرازيلي للعودة إلى تدريبات فريقه، خلال الفترة المقبلة، بعد غياب طويل منذ أغسطس الماضي، حين اضطر لمغادرة الملعب باكيًا بعد إصابته في الركبة اليسرى خلال فوز فريقه (2-0) على أتلتيك بيلباو، في مستهلّ مشوار الفريقين بالدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه في أفضل الأحوال سيدخل اللاعب البرازيلي حسابات مدربه كارلو أنشيلوتي في نهاية فبراير المقبل، وهو موعد لم يكن متوقعًا منذ إعلان إصابته الخطيرة.

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وأضافت: "منذ الدقيقة الأولى من الإصابة، أظهر ميليتاو أقصى قدر من الاستعداد للعمل واستيعاب الجهد فوق المتوسط، واستجابت ركبته بشكل إيجابي، ما يسرّع عملية التعافي".

وكان ميليتاو قد انضم لريال مدريد في صيف 2019 قاما من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو، وثبت أقدامه على مدار 4 سنوات، وصار جزءا أساسيا من التركيبة الدفاعية للميرنجي.

وسنوافيكم بتفاصيل تجديد التعاقد بعد قليل