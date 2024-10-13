رغم افتتاحه قبل 3 سنوات.. أعمال البناء في سانتياجو برنابيو لم تتوقف بعد!

متى ينجز التطوير؟

يعتقد كثيرون أن ريال مدريد أنهى تطوير ملعب سانتياجو برنابيو قبل نحو 3 سنوات، بعدما أغلق (في فترة جائحة كورونا) لأكثر من عام ونصف، خاض الفريق خلالها مبارياته على ملعب التدريب "ألفريدو دي ستيفانو".

وبدأ العمل في البرنابيو بعد آخر مباراة للنادي الملكي يوم 1 مارس 2020، قبل أن يعود النادي مرة أخرى إلى ملعبه التاريخي في 11 سبتمبر 2021.

ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، يخوض ريال مدريد جميع مبارياته على ملعب سانتياجو برنابيو، لكن المفاجأة رصدتها صور صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأحد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب الصور المنشورة، فإن أعمال تطوير ملعب سانتياجو برنابيو لم تتوقف حتى الآن، إذ يتواجد العمال وآلات البناء في منطقة مجاورة للملعب، حيث يتم التركيز هذا الفترة "على الجزء الخارجي".

وأوضحت الصور مدى قرب منازل الجيران من أسوار الملعب بعد التطوير، ما يبرر الشكاوى الدائمة منهم بشأن الضوضاء أثناء الحفلات الموسيقية التي يحتضنها "سانتياجو برنابيو".