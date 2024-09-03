اعتقال لاعب في الدوري الإسباني بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدتين!

ماذا حدث؟

اعتقلت الشرطة الإسبانية رافا مير مهاجم نادي فالنسيا، بعد اتهامه بـ"الاعتداء الجنسي" على سيدتين تبلغان من العمر 25 و21 عامًا، رفقة أحد أصدقائه.

وقالت الشرطة، في بيان رسمي: "يمكننا أن نؤكد أن لاعبًا في الدوري الإسباني قد اعتقل بتهمة الاعتداء الجنسي المزعوم".

وأكدت تقارير صحفية عديدة أن صاحب الـ27 عامًا غاب عن تدريبات النادي صباح اليوم الثلاثاء، بعد اعتقاله أمس الإثنين.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه جرى نقل اللاعب إلى زنزانة قيادة الحرس المدني، وسيتم تقديمه إلى العدالة يوم الأربعاء المقبل.

من جهته، أصدر نادي فالنسيا بيانًا رسميًا للتعليق على الواقعة، جاء فيه: "فيما يتعلق بالتقارير الصحفية التي ظهرت بخصوص اعتقال اللاعب رافا مير، فإن النادي على علم بالاعتقال المذكور".

وأتم: "في غياب التفاصيل في الوقت الحالي، لا يمكن للنادي إلا أن يعلن أنه سيتعاون في كل شيء قد تتطلبه العدالة".

وانتقل رافا مير إلى صفوف فالنسيا في سوق الانتقالات الصيفية الفائتة، قادمًا من فريق إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.