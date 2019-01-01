بعد اعتزاله الدولي - ماذا قدم حمد الله للمنتخبات المغربية؟

حمد الله أعلن اعتزاله لعب كرة القدم دوليًا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، اعتزاله دوليًا، وذلك بعد سلسلة من الأزمات مع الجهاز الفني لمنتخب المغرب مؤخرًا.

حمد الله كان دخل في بعض الأزمات مع الجهاز الفني السابق للمغرب، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، واستمرت تلك المشاكل مع البوسني وحيد خليلوزيتش المدرب الحالي لأسود الأطلس.

رسميًا - عبد الرزاق حمد الله يعتزل دوليًا

وبعد إعلان حمد الله الاعتزال الدولي، نستعرض خلال السطور التالية، أبرز ما قدمه حمد الله رفقة المنتخب المغربية..

المنتخب الأوليمبي

بداية حمد الله الحقيقية دوليًا، كانت مع المنتخب المغربي الأوليمبي، تحت 23 عامًا، حيث شارك في صفوفه في 16 مباراة، واستطاع قيادته ببراعة للتأهل إلى أوليمبياد لندن 2012.

مهاجم النصر كان بمثابة المنقذ للمنتخب المغربي، بعدما سجل هدف حاسم أمام منتخب الكونغو، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أوليمبياد لندن.

ولكن رغم الأهداف الحاسمة والأداء الرائع الذي ظهر عليه مع المنتخب المغربي الأوليمبي، تم استبعاد عبد الرزاق حمد الله من القائمة التي شاركة في الأوليمبياد التي أقيمت في لندن عام 2012.

المنتخب الأول

شارك حمد الله في أول مباراة له رفقة المنتخب المغربي الأول، في مباراة ودية أمام بوركينا فاسو، والتي فاز بها أسود الأطلس بهدفين دون رد.

أول هدف له بقميص المغرب، كان في مرمى ناميبيا وديًا، والتي فاز بهدف الأسود بهدفين مقابل هدف واحد.

وأول هدف رسمي له، كان في مرمى تنزانيا، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014، التي فاز بها المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

آخر مشاركة له كانت مع منتخب المغرب أمام جامبيا وديًا، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انتهت بخسارة الأسود بهدف دون رد.