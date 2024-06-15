بعد اعترافه بالعروض السعودية.. بغداد بونجاح يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من هذا النادي الخليجي!

تحول مفاجئ في مسار بغداد بونجاح..

فجر الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما وجه دفة مستقبله نحو البقاء في دوري نجوم قطر، خلال الموسم الرياضي المُقبل.

وكان بونجاح قد صرّح، في أكثر من مناسبة، بأنه قريب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، عقب اتخاذ قراره بالرحيل عن قلعة السد، بعد 9 سنوات قضاها مع زعيم قطر، شارك خلالها في 231 مباراة، وسجل 202 هدف وصنع 60 تمريرة حاسمة.

وذكر المصور الرياضي عبد العزيز بن عمر، أن بونجاح وصل إلى مدينة الدوحة، من أجل إجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا لانضمامه إلى نادي الشمال القطري.

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وارتبط اسم بغداد بونجاح، بمفاوضات نادي الشباب، من أجل استقطاب الهداف الجزائري لخوض تجربته الاحترافية الأولى في الدوري السعودي، بعقد لمدة عامين، مقابل 6 ملايين يورو في الموسم، فيما ألمح بونجاح، في وقت سابق، بأنه تلقى عرضًا آخر من أحد أندية الرياض.

وتوج بغداد بونجاح، بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية، حيث فاز بلقب الدوري التونسي، كأس تونس (مرتين)، كأس الكونفدرالية الإفريقية مع النجم الساحلي، كما فاز بالدوري القطري (4 مرات) وكأس الأمير (3 مرات) مع السد، فضلًا عن فوزه بلقب كأس الأمم الإفريقية وكأس العرب مع منتخب الجزائر.