"بعد 200 هدف مع السد".. بونجاح يطرق أبواب دوري روشن السعودي

صفقة جديدة تشعل منافسات دوري روشن السعودي..

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أصبح النجم الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم فريق الكرة بنادي السد القطري، على بعد خطوات من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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المهاجم الذي قاد منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، يستعد لتجربة خليجية جديدة، بعد 9 سنوات في صفوف السد القطري، سجل خلالها 200 هدف وصنع 60 تمريرة حاسمة، في 225 مباراة مع الزعيم القطري.

وأفادت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة نادي الشباب، اقتربت من ضم بونجاح في الصيف المقبل، حيث تقدم النادي العاصمي بعرض للتعاقد مع الهداف الجزائري لمدة عامين، مقابل 6 ملايين يورو لكل موسم.

ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق وتوقيع العقود قريبًا، في ظل رغبة بونجاح في اللعب بدوري روشن السعودي، وتمثيل الشباب خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بونجاح مع السد، في يونيو المقبل، كما قرر اللاعب عدم تجديد عقده، فيما كان الجزائري قريبًا من الانتقال إلى الشباب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن الصفقة توقفت في أمتارها الأخيرة.

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وشارك بونجاح في 24 مباراة مع السد، خلال موسم 2023-2024، حيث سجل 8 أهداف في 18 مباراة بدوري نجوم قطر، وأحرز 5 أهداف في 6 مباريات بدوري أبطال آسيا.

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