"حظر قيد منتظر".. سكاي سبورتس تعتذر لمانشستر سيتي بسبب "تصريح مثير للجدل" قبل مواجهة تشيلسي!

ماذا قال شيروود؟

اعتذرت شبكة سكاي سبورتس لنادي مانشستر سيتي، بعد التعليق المثير للجدل من المدرب السابق تيم شيروود قبل مواجهة تشيلسي أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق السيتي انتصارًا صعبًا على ملعب الاتحاد بنتيجة (3-1)، علمًا بأن الثنائي المنضم حديثًا "عمر مرموش وعبد القدير خوسانوف" شاركا في التشكيل الأساسي.

وقال شيروود في تعليق قبل انطلاق المباراة: "يبدو أن مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد الذي يمكنه إنفاق الأموال، ولديهم 115 تهمة فوق رؤوسهم".

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وسُئل ميرسون "هل تعتقد أنهم يعلمون أنهم سيحصلون على حظر انتقال؟"، فرد: "ربما نعم، يجب أن يعلموا شيئًا، إذا منحت هالاند عقدًا لمدة 9 سنوات، فأنت تفكر في أن هذا قد يكون حظر انتقال لمدة سنتين أو 3 أو 4، إنهم يضعون قواعدهم الخاصة".

وأضاف: "هؤلاء اللاعبون الذين جلبوهم هم بالتأكيد للحاضر والمستقبل، إنهم يحاولون البناء للمستقبل، ارتكبوا خطأ بعدم الشراء في الصيف وأدركوا ذلك، من الرائع أن نرى ذلك بأثر رجعي".

وأتم: "أي مهاجم يريد أن يلعب تحت قيادة بيب جوارديولا، هذا بالتأكيد عامل جذب استثنائي لأي لاعب، لذلك لا أعتقد أنهم انتهوا من الإنفاق، إذا كان هناك لاعبون مُتاحون، فسيذهبون لجلبهم، حتى لو اضطروا إلى دفع أكثر من اللازم، لا يهتمون".

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد اعتذر سيمون توماس مقدم برنامج جيليت سوكر، نيابة عن سكاي سبورتس، إلى مانشستر سيتي، مشددًا على أن "أراء شيروود لا تعكس آراء سكاي سبورتس، كان هناك تعليق حول مان سيتي والقواعد. أريد فقط أن أقول إنها ليست على الإطلاق وجهات نظر سكاي سبورتس ونعتذر لمانشستر سيتي عن تلك التعليقات".