اعتذار وتبرع.. ثنائي تشيلسي ينقذ إنزو فرنانديز!

ماذا حدث في أتلانتا؟

انضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز لبعثة تشيلسي أمس الإثنين في مدينة أتلانتا، حيث تتواصل استعدادات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان فرنانديز وزملاؤه في المنتخب الأرجنتيني تسببوا في جدل كبير خلال احتفالاتهم بتتويجهم ببطولة كوبا أمريكا، بعد أن تم تصويرهم وهم يغنون أغنية مسيئة موجهة لمنتخب فرنسا، ما دفع اللاعبين الفرنسيين في تشيلسي لإلغاء متابعته على منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم اعتذار فرنانديز فيما بعد، إلا أن النادي الإنجليزي أعلن أنه سيتخذ إجراءً تأديبيًا مع اللاعب الأرجنتيني.

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وذكر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، أن "إنزو اعتذر للاعبين بمجرد وصوله للمعسكر، وأخبر تشيلسي أنه سيقدم مساهمة كبيرة لجمعية خيرية لمكافحة التمييز".

ولفت الصحفي الإيطالي أن الثنائي ريس جيمس وأكسيل ديساسي، كانا على رأس الشخصيات المحركة لهذه العملية".