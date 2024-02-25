"اصطدمت بكاميرا".. نقل حكمة مساعدة إلى المستشفى بعد 13 دقيقة في الدوري الإسباني!

ماذا جرى في مواجهة بيتيس وبيلباو؟

شهدت مواجهة ريال بيتيس وضيفه أتلتيك بيلباو اليوم الأحد على ملعب بينيتو فيامارين في إطار الجولة 26 من الدوري الإسباني، حادثة خطيرة تتعلق بحكمة الراية (المساعدة) جوادالوبي بوراس.

وحقق بيتيس الفوز بنتيجة 3-1 عن طريق "إزيكييل آبيلا (13)، ويوري بيريتشيتش بالخطأ في مرمى بيلباو (38)، وجوني كاردوسو (67)، بينما جاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق جوركا جوروزيتا (45).

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فور تسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 13، اصطدمت بوراس بكاميرا التلفزيون (بينما كانت عائدة من التحقق من صحة الهدف)، لتتعرض لإصابة بالغة في الرأس، بينما غطت الدماء وجهها بالكامل.

لم تتمكن مساعدة الحكم الرئيسي كوادرا فرنانديز استكمال المباراة، لتغادر الملعب على "نقالة" فورًا، ويحل محلها الحكم الرابع. تلقت جوادالوبي العلاج في سيارة الإسعاف، قبل أن تنتقل إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالتها.

بهذه النتيجة، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، بينما ظل أتلتيك بيلباو في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.