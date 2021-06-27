ما هي إصابة مصطفى محمد في مباراة جلطة سراي ودينامو بوخارست؟

غادر مصطفى محمد مباراة جلطة سراي الودية ضد دينامو بوخارست مبكرًا بعد التعرض للإصابة، فما هي إصابة مصطفى محمد وكم المدة التي سيغيبها عن الملاعب؟

بدأ نادي جلطصة سراي استعداداته للموسم الجديد مبكرًا بمباراة ودية ضد نادي دينامو بوخارست، حيث يشارك الفريق في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا 2021.

شارك المهاجم المصري مصطفى محمد في المباراة من بدايتها، وذلك بعد أن خرجت تقارير في ليلة المباراة تشير إلى تعرضه لإصابة في التدريبات، لكنه لم يكمل المباراة.

خرج نجم الزمالك المعار في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، وذلك بعد أن تعرض لإصابة من تدخل قوي مع المدافع.

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فما هي إصابة مصطفى محمد الذي تعرض لها في مباراة جلطة سراي ضد دينامو بوخارست الودية؟

كيف تعرض مصطفى محمد للإصابة؟

في الدقيقة الرابعة من عمر مباراة جلطة سراي ودينامو بوخارست، انطلق مصطفى محمد للوصول لتمريرة في منطقة الجزاء ووصل لها قبل المدافع، فاستقبلها بتسديدة بقدمه اليسرى ثم سقط.

الإعادة أظهرت أن المدافع تدخل عليه بعد تسديد الكرة، وبعد سقوط نجم الزمالك المعار على أرضية الملعب، دخل الجهاز الطبي لعلاجه، لكنه خرج في الأخير ولم يكمل المباراة.

ما هي إصابة مصطفى محمد؟

بعد خروج مصطفى محمد من الملعب، أجريت عليه الفحوصات الطبية اللازمة ثم أعلن نادي جلطة سراي عن طبيعة إصابته.

تم الإعلان عن طريق بيان رسمي نشره النادي على موقعه الرسمي، والذي ذكر أن اللاعب خضع لآشعة الرنين المغناطيسي بمجرد خروجه، والتي أظهرت إصابته بتورم في الركبة اليسرى ونزيف في الكاحل.

وجاء في البيان: "كاحل مصطفى محمد الأيسر اصطدم بالعظام، وبناءً على الفحوصات التي خضع لها فإنه يعاني من تورم في الركبة اليسرى، ونزيف في الكاحل".

واختتم البيان: "لم يتم العثور على إصابات أخرى وفقًا للفحوصات، وقد بدأ اللاعب العلاج".

ما هي مدة غياب مصطفى محمد؟

لم يعلن نادي جلطة سراي في بيانه عن مدة غياب مصطفى محمد عن الملاعب، واكتفى بالتشخيص بتورم الركبة ونزيف كبسولة الكاحل كما سبق الذكر.

لا يمكن التنبؤ بالفترة التي سيغيب عنها نجم الزمالك المعار للنادي التركي، فتورم الركبة تختلف مدة علاجه من حالة لأخرى.

هل يشارك مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو؟

أثيرت حالة من الجدل في الفترة الأخيرة بسبب رفض جلطة سراي مشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، وذلك لخوض الفريق الأدوار التمهيدية في دوري أبطال أوروبا 2021.

تحدث أحمد يحيى وكيل اللاعب مع الإعلامي إبراهيم فايق، وأكد أن النادي التركي يرفض تمامًا مشاركة مهاجم الفراعنة في الأولمبياد.

الوكيل منح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي شيئًا من الأمل، بقوله "الأمر ليس بيد مصطفى محمد بل ناديه التركي، جلطة سراي جرت به انتخابات مؤخرًا وتغير مجلس الإدارة بالكامل، المجموعة السابقة رفضت تمامًا التخلي عن اللاعب للمنتخب الأولمبي لكني لا أعرف موقف الإدارة الجديدة".

أضاف "مصطفى محمد يريد اللعب مع مصر في الأولمبياد، لكنه لن يدخل في صراع مع ناديه لتحقيق هذا الهدف، علينا أن ننتظر لنرى ما ستُسفر عنه الأيام القادمة".

وأتم يحيى حديثه بالتأكيد على أن مصطفى محمد سيلعب في الدوري الإنجليزي يومًا ما، مشيرًا إلى أن جلطة سراي لم يُفعل بعد بند الشراء في عقد استعارة اللاعب صاحب الـ23 عامًا من الزمالك.