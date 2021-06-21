هل سيُشارك مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو؟ وكيله يُوضح آخر التطورات

اللاعب أحد أهم عناصر المنتخب المصري الأولمبي

رجح أحمد يحيى غياب موكله مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي عن منتخب مصر الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو 2020 التي ستنطلق لعبة كرة القدم فيها يوم الـ22 من يوليو القادم.

مهاجم الزمالك المعار للنادي التركي يُعد أحد أهم عناصر المنتخب المصري تحت 23 عامًا، ولذا يُحاول مسؤولو اتحاد كرة القدم المصري جاهدين إقناع جلطة سراي بالسماح للاعب بلعب الأولمبياد.

يحيى تحدث مع الإعلامي إبراهيم فايق مؤكدًا رفض النادي التركي تمامًا مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد، كما شدد على أن اللاعب لن يدخل في مشكلة مع ناديه للعب مع منتخب بلاده الأولمبي.

الوكيل منح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي شيئًا من الأمل، بقوله "الأمر ليس بيد مصطفى محمد بل ناديه التركي، جلطة سراي جرت به انتخابات مؤخرًا وتغير مجلس الإدارة بالكامل، المجموعة السابقة رفضت تمامًا التخلي عن اللاعب للمنتخب الأولمبي لكني لا أعرف موقف الإدارة الجديدة".

أضاف "مصطفى محمد يريد اللعب مع مصر في الأولمبياد، لكنه لن يدخل في صراع مع ناديه لتحقيق هذا الهدف، علينا أن ننتظر لنرى ما ستُسفر عنه الأيام القادمة".

وأتم يحيى حديثه بالتأكيد على أن مصطفى محمد سيلعب في الدوري الإنجليزي يومًا ما، مشيرًا إلى أن جلطة سراي لم يُفعل بعد بند الشراء في عقد استعارة اللاعب صاحب الـ23 عامًا من الزمالك.