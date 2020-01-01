اشتباه في إصابة فلورنتينو بيريز بكورونا

هل يتم وضعه في حجر صحي؟

تداولت تقارير من صحيفة "آس" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من المشتبه أن يكون قد أصابه فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

تأتي هذه الفرضية على خلفية إعلان نادي فلامنجو البرازيلي إصابة ماوريسيو جوميز دي ماتوس، نائب الرئيس، هو وأحد العاملين في قسم التسويق، بكورونا، وقد التقيا ببيريز منذ أقل من أسبوعين.

الثنائي كان في جولة بإسبانيا وحضرا مباراة الكلاسيكو من مدرجات سانتياجو برنابيو مطلع مارس الحالي، كما جمعهما اجتماع مع بيريز والتقطا صورة معه بقميص فلامنجو.

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لم يكن بيريز وحده المسؤول البارز الذي التقى بهما، فأيضًا يُقال أن اجتماعًا قد جمعهما مع إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، ليكون هو الآخر في خطر محدق بأن يُصاب بكورونا.

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ونُقل دي ماتوس إلى المستشفى الخميس الماضي بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وقبلها كان في احتكاك وتواصل دائم مع لاعبي فلامنجو مما جعل النادي يقوم بعزل لاعبيه وعرضهم للتحليلات الطبية اللازمة.

من غير المعروف بعد إذا ما كان بيريز وأبيدال سيخضعان إلى حجر صحي لمدة 14 يومًا أو تحليلات للتأكد من خلوهم من المرض، ولكن الأكيد أن اختلاطهما بدي ماتوس وزميله عرضهما لخطر كبير.

يذكر أن فلامنجو له علاقة قوية بإدارة ريال مدريد على وجه التحديد في الآونة الأخيرة، إذ أقدم النادي الملكي على شراء رينير من هناك خلال يناير الماضي رغم منافسة مع عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة.