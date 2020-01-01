بيل يقرر ترك كرة القدم

تراجع كبير في مشوار النجم الويلزي

أفادت تقارير في الإعلام الإسباني بأن جاريث بيل، النجم الويلزي لنادي ريال مدريد، قرر ترك عالم كرة القدم والتحول نحو رياضة جديدة بعد الاعتزال.

بيل يعيش موسم سلبي في العاصمة الإسبانية للعام الثاني على التوالي، إذ لا يدخل في حسابات مدرب الملكي زين الدين زيدان، وخرج من قائمة عديد المباريات.

وبحسب "آس"، فقائد منتخب ويلز قرر التوجه نحو اللعبة المفضلة له، الجولف، وذلك بافتتاح مطعم ببلاده سيحتوي على ملعب لممارسة اللعبة.

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وقال الويلزي مع صحيفة " Online": "ركزت كثيراً على مشواري الكروي ولا أحتسي الخمور أو أخرج كثيراً، ولذا افتتاح مطعم مثل هذا سيتيح لي فرصة الاختلاط ببعض الأشخاص".

وأضاف: "هي فرصة لتجميع الأشخاص وقضاء وقت ممتع، سواء كنت تفضل احتساء الخمور أو لا، ولكن يمكنك لعب الجولف والاستمتاع، لن ألعب كرة القدم مدى الحياة".

وواصل الجناح: "مطعمي الجديد والقديم فرصة لسكان مدينة كارديف، وخصوصاً صغار السن، للحصول على مكان مرح وتجربة جديدة، أشعر أن هذا العمل يمكنني أن أكمل فيه حياتي".

ويملك بيل بالفعل مطعماً يدعى Eleven بكارديف، لينضم لسلسلة من النجوم يمتلكون أعمال خارجية عن الكرة مثل خافيير زانيتي وكريستيانو رونالدو وجيرارد بيكيه.