"اسم الهلال السعودي منسوب للفريق السوداني"

روى محمد جمعة الحربي، لاعب ورئيس نادي الشباب السابق، قصة تسمية نادي الهلال بهذا الاسم، وهو الأمر الذي يعود عندما كان لاعبًا.

وتعود تسمية نادي الهلال بهذا الاسم، بعد مباراة ودية حضرها الملك سعود "رحمه الله"، وضيفه أمير الكويت وقتها عام 1378 هجريًا.

وخلال تصريحات لبرنامج "حوار خاص" المذاع على قناة 24 الرياضية السعودية، قال الحربي: "كانت هناك مباراة على شرف الملك سعود رحمه الله، كان عنده ضيف وقتها، ولعبنا نحن الشباب والفريق الأولمبي في فريق واحد، والأهلي والكوكب في فريق واحد".

أسطورة نادي الشباب تابع: "الملك سعود أبدى عدم رضاه عن اسم الفريق، ومن الطبيعي الأمير عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله كان يعمل في الديوان الملكي".

واستطرد قائلًا: "بن سعيد قام بكتابة أسماء في ورقة بها الهلال والمريخ وغيرها من الأسماء، وأرسلها إلى الملك سعود، الذي اختار فريق الهلال بدلًا من الأولمبي".

محمد جمعه الحربي :

الهلال سمي نسبة إلى الهلال السوداني .

حوار خاص .. pic.twitter.com/abHWxlouLE — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 16, 2021

واختتم الحربي تصريحاته قائلًا: "اختاروا أسماء الهلال والمريخ وغيرها لأن معظم اللاعبين كانوا سودانيين، ولذلك تم وقوع الاختيار على أسماء أندية سودانية".

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يذكر أنه بعد أن أطلق الملك سعود اسم نادي الهلال على الأولمبي، أطلق عليه مشجعيه لقب الملكي، في ظل اختيار الملك له هذا الاسم.