"لماذا الاعتداء على لاعبي الفيصلي؟ هل هو حلال للهلال وحرام على غيره؟"

لم تتوقف تبعات احتفال علي البليهي مدافع الهلال بالفوز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا خلال أكتوبر الماضي عند كرة القدم فقط، بل تجاوزتها وانتقلت إلى ملاعب كرة اليد السعودية.

الهلال كان قد تخطى النصر بهدفين مقابل هدف واحد وصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيُواجه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في الرياض يوم 23 نوفمبر الجاري.

ماذا فعل البليهي عقب فوز الهلال على النصر؟

المدافع السعودي الذي لعب مباراة جيدة جدًا أشعل الأحداث عقب صافرة النهاية بدخوله في مشادة كلامية مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين اللاعبين وتدخل من حسين عبد الغني المدير التنفيذي للعالمي.

البليهي وبعد فض تلك الاشتباكات لم يصمت، بل واصل احتفاله الصاخب بالفوز الثمين، وذلك بغرس علم أزرق في وسط ملعب مرسول بارك في رسالة مفادها "تم احتلال الملعب النصراوي من القوات الهلالية".

هذا التصرف أثار جدلًا واسعًا في تويتر، إذ احتفلت به جماهير الهلال كثيرًا ورأته اللقطة الأجمل والخالدة في الانتصار المهم، فيما شن إعلاميون نصراويون حملة كبيرة ضد اللاعب وطالبوا بإيقافه متهمين إياه بسوء السلوك.

متجر الهلال الرسمي استغل الحادثة جيدًا وطرح قمصان خاصة تحمل صورة البليهي وهو يغرس العلم، وقد تفاعل الجمهور بقوة واشترى كل الكمية التي طُرحت خلال ساعات قليلة.

ماذا حدث في مباراة كرة اليد بين الفيصلي والهلال؟

الفيصلي حل ضيفًا على الهلال ضمن مباريات دوري كرة اليد في الرياض، واستطاع الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليُحافظ الفريق على صدارته لجدول الترتيب فيما بقي الفريق العاصمي ثالثًا.

أحد لاعبي الفيصلي احتفل بطريقة خاصة بالفوز، بأن توجه إلى الشبكة في وسط الملعب وغرس فيها علم النادي العنابي، فيما بدا ردًا على احتفال البليهي بعد الفوز على النصر.

هذا الاحتفال استفز لاعبي الهلال الذين تدخلوا وأزالوا العلم، لتبدأ اشتباكات بين لاعبي الفريقين قبل أن يتدخل المنظمون ورجال الأمن ويُوقفوا الأمر.

ماذا قال علي السلمي عن اعتداء لاعبي الهلال ومنعهم احتفال نجوم الفيصلي؟

الصحفي علي السلمي استنكر بشدة اعتداء لاعبي الهلال على نظرائهم من الفيصلي ومنعهم إياهم من غرس العلم والتعبير عن فرحتهم بالفوز المهم.

لاعب الفيصلي احتفل بالفوز والصدارة، وغرز علم فريقه في الشبكة، فما الذي يغضب لاعبي الهلال ليتهجموا عليه؟؟!!

حلال عليهم حرام على غيرهم ؟!! pic.twitter.com/PD02K9qwio — علي السُّلمي (@_alialsolami) November 15, 2021

وقد وجه رسالة قوية للاعبي الهلال وجمهورهم، إذ كتب عبر تويتر "لاعب الفيصلي احتفل بالفوز والصدارة، وغرز علم فريقه في الشبكة، فما الذي يغضب لاعبي الهلال ليتهجموا عليه؟؟!! حلال عليهم حرام على غيرهم ؟!!".

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