استكمالًا لاتهامات ستيفن جيرارد .. أول تحرك رسمي من الاتفاق بعد الخسارة أمام النصر

قرار عاجل من إدارة الاتفاق بعد الخسارة أمام النصر

اتخذ مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، قرارًا عاجلًا؛ بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام النصر، مساء اليوم الثلاثاء.

الاتفاق خسر (0-1) أمام نادي النصر، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وأعلن الاتفاق في بيان رسمي، إرسال طلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، للاستماع إلى محادثة حكم الساحة مع غرفة تقنية الفيديو "فار"، في إحدى لعبات مباراة الفريق أمام النصر.

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هذه اللعبة؛ هي حالة الطرد التي تعرض لها علي هزازي، متوسط ميدان نادي الاتفاق، في الدقيقة 89؛ بعد التدخل على البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب قلعة العالمي.

وفي النهاية.. اعتذر الاتفاقيون، لجماهير الفريق الأول لكرة القدم، على الخسارة أمام النصر، وتوديع منافسات أغلى البطولات.

وكان الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، قد صرح بأن الحكم قال لأحد مساعديه الشخصيين في الجهاز الفني للاتفاق؛ بإنه طرد هزازي، كرد فعل على مطالبة نجوم النصر.