ستيفن جيرارد يسرب "حديثًا خطيرًا" لحكم مباراة النصر .. ويؤكد: الاتفاق خسر بسببه!

تصريحات خطيرة من ستيفن جيرارد بعد مباراة النصر والاتفاق

سرب الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، حديثًا خطيرًا لحكم مباراة فريقه أمام النصر، مساء اليوم الثلاثاء.

الاتفاق ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16؛ بعد الخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (0-1)، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الحكم ذكر لأحد مساعديني الشخصيين، أن طرد نجم الاتفاق علي هزازي؛ كان رد فعل لمطالبات لاعبي النصر".

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وأضاف الأسطورة الإنجليزية: "بدأت مسيرتي في كرة القدم عام 1990، ولم أشاهد حالة طرد مثل التي تعرض لها هزازي.. الخطأ الذي تسبب به، لا يتجاوز البطاقة الصفراء".

وأشاد ستيفن جيرارد في المؤتمر الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، بنادي النصر ونجومه؛ ولكنه اعتبر أن الاتفاق لم يخسر بسبب قوة المنافس، وإنما نتيجة قرارات حكم المباراة.

وفي النهاية.. اعترف جيرارد، بتأثر خطته بـ"الغيابات" التي ضربت الفريق في خط الهجوم بالذات؛ حيث كان يعلم أن النصر يعاني من ضعف في الكرات خلف المدافعين؛ ولكنه لم يملك المهاجم، الذي يستغل ذلك.

جدير بالذكر أن علي حكم المباراة، طرد البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه علي هزازي، في الدقيقة 89.