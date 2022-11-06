استعدادات العرب لكأس العالم | فوز قطر والسعودية وديًا وموعد قائمة تونس والمغرب

تعرف على آخر تطورات المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم قطر 2022

4 منتخبات تمثل الكرة العربية في بطولة كأس العالم قطر 2022، منتخبان من قارة آسيا "قطر والسعودية" ومثلهما من إفريقيا "تونس والمغرب"، فما هي آخر أخبار استعداداتهم؟

وتنتظر الجماهير حول أنحاء العالم انطلاق المونديال يوم 20 نوفمبر القادم، وهناك استعداد خاص من الجماهير العربية، حيث ستقام النسخة رقم 22 من كأس العالم على أراضيها لأول مرة.

ونستعرض خلال السطور التالية، آخر استعدادات المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في كأس العالم قطر 2022 خلال السطور التالية..

آخر أخبار واستعدادات منتخب السعودية لكأس العالم 2022

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الأخضر يهزم أيسلندا بهدف

استطاع المنتخب السعودي هزيمة أيسلندا وديًا بهدف دون رد سجله مدافعه سعود عبد الحميد في المباراة التي أقيمت في أبو ظبي. طالع التفاصيل

المالكي: نحن جاهزون لكأس العالم

قال عبد الإله المالكي نجم وسط المنتخب السعودي أنهم أصبحوا جاهزين للعب في كأس العالم.

وأضاف لقناة أبو ظبي الرياضية عقب الفوز وديًا على أيسلندا "هدفنا وطموحنا كبير جدًا، الشعب السعودي يُعلق الآمال علينا وان شاء الله لن نُخيب أملهم".

وأتم "الأسابيع الثلاثة الأولى لنا هنا في أبو ظبي تضمنت تدريبات بدنية واحتكاكات قوية، الناس تريد أخذ صورة جيدة عنا في المباريات الودية قبل انطلاق كأس العالم، نحن جاهزون وان شاء الله نشرف الوطن".

سلمان الفرج يخلع قلوب السعوديين

تعرض سلمان الفرج قائد الأخضر لإصابة خرج على أثرها من المباراة أمام أيسلندا.

الجمهور السعودي أصيب بحالة من القلق الشديد لكن ياسر المسحل رئيس الاتحاد طمأن الجميع حول الحالة الصحية لنجم الهلال. طالع التفاصيل

سالم الدوسري ينفي الذهاب لكأس العالم لمجرد المشاركة

أكد سالم الدوسري أن ولي العهد السعودي أزال الضغوطات عن المنتخب، لكنهم رغم ذلك ليسوا ذاهبين لمجرد المشاركة بل لتشريف المملكة. (طالع التفاصيل)

آخر أخبار واستعدادات منتخب قطر لكأس العالم 2022

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قطر تهزم بنما وديًا

هزم منتخب قطر اليوم الأحد نظيره البنمي وديًا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مغلقة أقيمت في إسبانيا حيث يُقيم العنابي معسكره استعدادًا لكأس العالم 2022.

العنابي أنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين لكن بنما قلصت الفارق في الشوط الثاني وكادت أن تتعادل من ركلة جزاء لكنها ضاعت.

العنابي يُواجه ألبانيا قبل العودة للدوحة

من المقرر أن يختتم المنتخب القطري مبارياته الودية في إسبانيا بمواجهة ألبانيا وديًا يوم الأربعاء القادم قبل العودة إلى الدوحة للدخول في الاستعدادات النهائية لكأس العالم.

العنابي سيُواجه إكوادور في افتتاح مونديال 2022.

آخر أخبار واستعدادات منتخب المغرب لكأس العالم 2022

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المغرب تسعى لمواجهة بنما وفنزويلا قبل المونديال

يبذل الاتحاد المغربي لكرة القدم جهودًا مكثفة لتلبية طلبات المدرب وليد الركراكي فيما يخص المباريات الودية لأسود الأطلس قبل انطلاق كأس العالم 2022.

موقع المنتخب المغربي أوضح أن المساعي حثيثة حاليًا لجدولة مباراتين وديتين للمغرب أمام بنما وفنزويلا قبل انطلاق البطولة العالمية في الـ20 من نوفمبر الجاري.

متى يُعلن عن قائمة المغرب في كأس العالم؟

أفاد موقع العربي الجديد نقلًا عن مصادر في الاتحاد المغربي لكرة القدم أن وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس لن يكشف عن القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في كأس العالم قطر 2022 سوى في الـ14 من نوفمبر الجاري، أي قبل ساعات من السفر إلى الإمارات لمواجهة جورجيا وديًا.

آخر أخبار واستعدادات منتخب تونس لكأس العالم 2022

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المنتخب التونسي يسافر للدمام بـ16 لاعبًا

يتوجه المنتخب التونسي اليوم إلى الدمام في السعودية حيث سيُقيم معسكره الإعدادي الأخير قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

وتضم البعثة التونسية 16 لاعبًا فقط على أن ينضم البقية تباعًا، وهناك مجموعة ستنضم للفريق في الدوحة لعدم موافقة أنديتها التخلي عنها قبل الموعد الرسمي المحدد من فيفا.

القادري يُحدد موعد الكشف عن القائمة النهائية لتونس في المونديال

أكد جلال القادري أن محدودية القائمة النهائية لكأس العالم بـ26 لاعبًا ستضطره لاتخاذ قرارات موجعة بشأن اختياره للاعبين، مشيرًا إلى أنه لن يُعلن القائمة النهائية قبل الـ14 من نوفمبر الجاري.

وأكد القادري أنه سيضم 4 حراس مرمى في القائمة تحسبًا لحالات الطوارئ.

دحمان حارس مرمى تونس الأول في قطر 2022

أكد جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس أن أيمن دحمان حارس مرمى الصفاقسي هو الحارس الأساسي لنسور قرطاج في كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)