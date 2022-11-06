الدوسري: ولي العهد أزال عنا الضغوطات لكننا لاعبون محترفون

المنتخب السعودي هزم أيسلندا وديًا اليوم الأحد

أكد سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي أنه ورغم أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أزال عنهم الضغوطات، لكنهم ليسوا ذاهبين إلى كأس العالم قطر 2022 لمجرد المشاركة بل لتشريف المملكة.

ولي العهد كان قد اجتمع بلاعبي الأخضر وجهازهم الفني في حضور مسؤولي اتحاد كرة القدم وأكد لهم أن لا أحد يتوقع منهم تحقيق نتائج جيدة في ظل المجموعة القوية التي وقع بها المنتخب في مونديال 2022، قائلًا لهم "استمتعوا فقط باللعب في كأس العالم".

المنتخب السعودي استطاع الفوز على أيسلندا اليوم بهدف سعود عبد الحميد، وقد تحدث الدوسري عقب المباراة قائلًا لقناة أبو ظبي الرياضية "خطوة بخطوة نصل للمستوى المطلوب، لم يتبق إلا مباراتين قبل خوض كأس العالم لكننا سنصل للبطولة جاهزين تمامًا".

تابع "ولي العهد أزال عنا الضغوطات صحيح لكننا لاعبون محترفون وعلى قدر المسؤولية، لسنا ذاهبين لكأس العالم لمجرد المشاركة بل لتشريف الوطن واللعب للشعار، نحن جميعًا يد واحدة ونهدف لتقديم نتائج جيدة".

أخيرًا طمأن الدوسري الجمهور السعودي حول زميله سلمان الفرج الذي غادر اللقاء مصابًا، إذ قال "هو بحالة جيدة ونحن جميعًا نُكمل بعضنا البعض، من هو داخل الملعب مثل من هو خارجه".

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر 2022، حيث ضمت بجانبه الأرجنتين والمكسيك وبولندا.