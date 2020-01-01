استطلاع رأي يظهر رفض تقنية الفيديو ومطالب بإلغائها

استطلاع رأي نُشر اليوم يظهر رفضًا واضحًا لتقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي.

أظهر استطلاع رأي تم نشره اليوم عن وجود حالة رفض لتقنية الفيديو بشكلها الحالي المستخدم في الدوري الإنجليزي ووصل الأمر بمطالب لإلغائها لدى البعض.

جاء هذا بحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن نسبة 67% من جماهير الكرة يجدوا في تقنية الفيديو متعة أقل خلال المباريات التي تطبق فيها.

ويرى 60% من إجمالي الجماهير المشتركة في استطلاع الرأي أن تقنية الفيديو تعمل بشكل سيئ للغاية ويتم إدارتها بطريقة غير مناسبة.

المزيد من الفرق

بينما يرى 8% فقط من الجماهير أن التقنية تسير بشكل جيد ولا يجب تغيير أي شيء فيها، مقابل 74% يريدون إدخال التغييرات عليها.

أنانية صلاح .. ضرورة أم عبء على ليفربول؟

في المقابل أظهر الاستفتاء وجود نسبة 15 % من الجماهير تريد أن تلغي التقنية بشكل كامل وأن تعود للطريقة القديمة في التحكيم دون تكنولوجيا.

وتريد نسبة 71% من الجماهير أن يتم تطبيق قانون يحد من استخدام تقنية الفيديو بوقت معين خلال المباريات، كما تؤيد نسبة 81% من الجماهير فكرة إضفاء المزيد من الشفافية على التقنية عن طريق مشاهدة ذات المشاهد التي تظهر للحكام في نفس الوقت.

وزادت طموحات الجماهير لتصل لرغبة 73% منهم للاستماع للمحادثات التي تجري بين الحكام أثناء مناقشة حالات تدخل تقنية الفيديو.

جدير بالذكر أن تقنية الفيديو كانت قد بدأت بشكل رسمي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل مختلف عن بقية الدوريات حيث لا يعد الحكم الرئيسي هو المتحكم الأساسي فيها، كما أنه لا يراجع الحالات عبر شاشات بنفس طريقة بقية الدوريات.