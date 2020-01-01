أنانية صلاح .. ضرورة أم عبء على ليفربول؟

محمد صلاح أناني أم ما يقدمه مع ليفربول يعد ضروريًا في ظل منافسة الفريق على كل الجبهات؟

يتعرض النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول لموجة نقد كبيرة بين الحين والآخر حول مدى أنانيته ورغبته في تسجيل الأهداف أكثر من غيره من زملائه في صفوف الريدز.

لكن مثل تلك الاتهامات لا يلقي لها صلاح بالًا منذ أن كان لاعبًا في صفوف بازل السويسري وهدافًا للفريق مرورًا لفترته الوجيزة في تشيلسي وتألقه في إيطاليا بقميصي فيورنتينا وروما وحتى عندما عاد للدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول.

الاتهامات زادت هذا الموسم بسبب تراجع المعدل التهديفي لمحمد صلاح الذي كان ينافس خلال آخر عامين على لقب الهداف في الدوري الإنجليزي وتحولت تلك المنافسة هذا الموسم بينه وبين ساديو ماني للصراع على هداف ليفربول.

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في السابق كان البعض يبرر أنانية محمد صلاح على أنه يريد الفوز بلقب الحذاء الذهبي الذي يصارع عليه بالفعل، لكن بدايته الضعيفة هذا الموسم أخرجته من ذلك السابق مبكرًا مما جعل ذلك المبرر واهيًا، بالرغم من عودة نجم ليفربول لسباق الهداف بثنائيته في ساوثامبتون.

لكن هل يعد محمد صلاح أنانيًا حقًا؟ وهل يستفيد أم يتضرر ليفربول من حب امتلاك صلاح للكرة ونهمه التهديفي المستمر؟

قال كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعد لقاء ساوثامبتون الأخير: "قبل أسبوع واحد فقط كان الكل يتكلم عن محمد صلاح لكنه لم يكن أنانيًا أبدًا، لم أشاهده أنانيًا أكثر من اللازم".

وأضاف: "هو مهاجم يعرف كيف يتواجد في المكان الصحيح، لقد شاهدنا صلاح يسجل أهدافًا وهو بين أربعة مدافعين ويضع الكرة في سقف المرمى، بعد ذلك عندما لا يسجل مثل تلك الكرات يأتون ويقولون أنه كان عليه أن يمررها لهذا أو لذاك بدلًا من التسديد".

كلمات يورجن كلوب هي أبلغ رد على اتهام محمد صلاح المستمر بالأنانية، فالرجل الألماني هو مديره الفني وواحد من أقرب الأشخاص له في إنجلترا.

وليس كلوب فقط، فالعديد من نجوم الدوري الإنجليزي المعتزلون يشاركون الألماني نفس الرؤية وعلى رأسهم روبي فاولر الذي أثنى على النجم المصري في العديد من المناسبات.

وقال فاولر: "لم يسبق لي أن سمعت هذا الكم من الأمور الغير منطقية كما سمعت عن مشكلة محمد صلاح وساديو ماني الأخيرة، لا يمكنني تصديق كم الأمور التي أسمعها، كل هؤلاء الذين يتحدثون عن الجشع وتدمير روح الفريق، ألم تشاهدوا كرة قدم من قبل؟".

وأضاف: "لا يمكن لأي لاعب أن يصبح هدافًا من طراز عالمي ما لم يؤمن في قدرته على التسجيل، عندما أنظر لسجل محمد صلاح أعرف أنه سيستمر في التسجيل، لا يمكن الوصول لتلك الأرقام دون أن يقول عنك بعضهم أن أنانيًا".

يبقى السؤال الأخير بالنسبة لنا هو هل يؤثر نهم صلاح التهديفي على ليفربول؟ وهل يعد هو الخيار الأفضل في منظومة يورجن كلوب المدير الفني للفريق؟

بالنسبة لتأثير نهم صلاح أو أنانيته كما يحب البعض أن يطلق عليها فبكل تأكيد لما يقدمه صلاح أكبر تأثير على فريقه، لكنه تأثيرًا إيجابيًا بشكل واضح.

صلاح هو هداف ليفربول في عامين متتاليين بكل البطولات، ومساهم أساسي في معظم أهداف الفريق الهامة وانتصاراته الأخيرة.

متى يفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

لذلك فنهم صلاح يعد ضروريًا في منظومة ليفربول بكل وضوح في ظل الاعتماد الكبير على أهداف النجم المصري.

ولو لم تكن انانية صلاح مفيدة لما تردد المدرب الألماني يورجن كلوب في ابعاده عن تشكيلة الفريق خلال فترات عدم توفيقه على الأقل.

وفي أسوأ الأحوال عندما يبتعد محمد صلاح عن التهديف لا يكون النجم المصري عبئًا على ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا بفارق تاريخي عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي بلغ 22 نقطة.