بعد استبعاده لعبدالرزاق حمدالله من كأس إفريقيا .. وليد الركراكي: لا تحدثوني عن العواطف!

"مقعد منتخب المغرب ثمنه غالٍ".. يبدو أن مهاجم الاتحاد لم يفلح في دفعه!

خرج وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، للدفاع عن اختياراته من اللاعبين المشاركين في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، مطالبًا الجميع بالتوقف عن النظر للقائمة بعواطفهم.

مدرب أسود الأطلس أعلن أمس الخميس، قائمته في البطولة القارية، والتي شهدت بعض الجدل، منه على سبيل المثال لا الحصر استبعاد مهاجم الاتحاد السعودي عبدالرزاق حمدالله.

لكن لم يتهرب الركراكي من الجدل، فأوضح خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق": "لدينا مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا معي في كأس العالم بقطر، وآخرون خسروا مكانهم لأنهم لم يقدموا ما كان مطلوبًا للبقاء مع هذه المجموعة، من يستحق مكانه سيكون معنا، فكل مقعد في المنتخب ثمنه غالٍ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "بصراحة الحديث عن العاطفة تعلمته فقط في المغرب، يجب أن ننحي العاطفة جانبًا، أنا لا أعرف ما هي العاطفة في كرة القدم، في حال اطلعتم على القائمة بعد مرور عام على مونديال قطر، فهناك 11 لاعبًا شاركوا في الحدث العالمي وحاليًا تم استبعادهم!، لا يوجد مدرب في العالم يغير مجموعة لاعبين كما فعلت دائمًا، ما يعني أنني أتغلب عليهم بالعاطفة، فمن يستحق فقط سيتواجد معي".

يذكر أن البطولة القارية من المقرر أن تنطلق في 13 من يناير المقبل في ساحل العاج، على أن تستهل المغرب مشوارها بمواجهة تنزانيا ثم الكونغو ثم زامبيا أيام 17 و21 و24 من الشهر ذاته.