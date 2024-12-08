بعد استبعاده من كأس الخليج .. نجم الأهلي يرد على قرار رينارد بالاستجمام في شواطئ البحر الأحمر

قائمة رينارد أصابت ثنائي الأهلي بالحزن..

أثار قرار الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، حالة من الجدل، بعد إعلانه قائمة الأخضر التي تشارك في كأس الخليج العربي "خليجي 26" بدولة الكويت، خلال الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير.

وذكر الإعلامي وليد سعيد، المُقرب من البيت الأهلاوي، بأن قائمة الأخضر تسببت في حزن ثنائي الأهلي، عبد الرحمن الصانبي وعلي مجرشي، بعد استبعادهما من كأس الخليج، علمًا بأنهما من أبرز الأسماء التي ثارت الجدل بشأن أحقيتهما بالمشاركة في البطولة الخليجية.

في المقابل، قرر الصانبي تجاوز أحزان الاستبعاد من بطولة خليجي، سريعًا، بعدما نشر قصصًا عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، حيث يقضي وقته بالاستجمام في شواطئ جدة، بعد أداء التدريبات الصباحية، كما نشر مقطعًا لآخر مع محمد المجحد، الذي يستعد للعودة إلى قائمة الأهلي في الفترة الشتوية، وسعد بالعبيد.

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ومن المقرر أن يقيم الأهلي معسكرًا خارجيًا، خلال فترة التوقف، ويُتوقع أن تكون الوجهة الأقرب في دولة قطر، وذلك من أجل الاستعداد لعودة منافسات الدوري، حيث يلتقي بنظيره الشباب، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، في العاشر من يناير المُقبل.

وجاء إعلان قائمة المنتخب السعودي، عقب فوز الأهلي على التعاون بنتيجة (4-2)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول دوري روشن، برصيد 23 نقطة، فيما حجز الراقي مقعدًا في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد حلوله وصيفًا في مجموعة الغرب، برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.