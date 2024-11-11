بعد استبعاد راموس.. ريال مدريد يحدد 3 مدافعين لضم أحدهم في يناير

ما الخطة؟

تنشغل وسائل الإعلام الإسبانية بمحاولة كشف خطة نادي ريال مدريد، المتعلقة بتعزيز خط دفاعه، بعد الإصابات الكبيرة التي ضربته في بداية الموسم الجاري.

وتعرض الثنائي داني كارباخال وإيدر ميليتاو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ما عقد حسابات النادي الملكي الذي يسعى للتتويج بكل البطولات الممكنة هذا الموسم.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد رفضت بالإجماع "فكرة عودة سيرخيو راموس مرة أخرى إلى الفريق (رغم أنه لاعب حُر حاليًا)"، بعدما رحل في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان.

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وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط لإبرام صفقة دفاعية في شهر يناير المقبل، ويعد المدافع الإسباني إيمريك لابورت، لاعب النصر السعودي بمثابة الخيار الأول، ثم الفرنسي كاستيلو لوكيبا، قلب دفاع لايبزيج كخيار ثاني".

وأضافت: "ظهر اسم جديد هو جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن وزميل روديجر في المنتخب الألماني، والذي يأتي كخيار ثالث، علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2025، ما يسهل على ريال مدريد ضمه بسعر جيد في يناير".

وقبل أيام قليلة، صرّح بيني زهافي، وكيل أعمال تاه في مقابلة مع "دي فيلت": "كانت الفكرة أن يذهب تاه إلى بايرن، أراد النادي حقًا التوقيع معه، في الصيف المقبل سيغادر إلى نادٍ كبير، لا يزال لدى بايرن فرص ممتازة للتعاقد معه، سيذهب إلى نادٍ كبير الصيف المقبل".