تصاعد أزمة أرتور في برشلونة

ما هي مشكلة أرتور مع النادي الكتالوني؟

يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة جديدة مع البرازيلي أرتور ميلو، لاعب الفريق، الذي يعاني من كثرة الإصابات ولن يشارك في بطولة السوبر الإسباني.

أرتور لم يشارك في أي مباراة لبرشلونة منذ لقاء أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وخرج من قائمة إنتر وريال مايوركا وكذلك ريال سوسيداد.

وأعلن النادي الكتالوني غياب اللاعب لفترة تصل إلى 3 أسابيع إضافية مما يعني عدم تواجده أمام إسبانيول وكذلك السوبر الإسباني ومباراة غرناطة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ اللاعب البرازيلي عانى الموسم الماضي من إصابة في منطقة العانة ولكنّها تجددت بعد عودته من فترة التوقف الدولي وتحاول إدارة النادي الكتالوني عدم التسرع في إشراكه حتى لا تتفاقم الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ برشلونة يتابع مسألة التعامل مع إصابة اللاعب عن قرب ويحاول إيجاد حل نهائي للمسألة بدلًا من الاعتماد على المسكنات لأجل ضمان الجاهزية البدنية له لنهاية الموسم.

الصحيفة أكدت أنّ أزمة صاحب الـ 23 عامًا أكبر من ذلك، إذ يفضل اللاعب السهر كثيرًا وحضور الحفلات كما فعل العام الماضي بحضور حفل عيد ميلاد نيمار في باريس وكذلك في سبتمبر الماضي حينما التقى الثنائي في برشلونة بسبب وجود لاعب سان جيرمان لمقاضاة النادي الكتالوني.

وبجانب حفلات السهر، فإن أرتور يحب خوض رياضة التزلج على الثلوج وهي رياضة خطيرة غير محبب القيام بها للاعبي كرة القدم لأنّها تسبب إصابات مزمنة وهو ما دفع إدارة النادي للتحدث مع اللاعب ومطالبته التوقف عن القيام بها.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة غاضبة من تصرفات اللاعب الذي أصبح قريبًا من تجاوز الخط الأحمر.

وبعد رحيل آلينيا وإمكانية مغادرة فيدال، فإن إرنستو فالفيردي قد يعتمد على سيرجي روبيرتو في خط الوسط كما قد يصعد ريكي بويج من الرديف.