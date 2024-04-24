"ارتبط اسمه بالانتقال إلى الهلال" .. تشيلسي يوافق على بيع نجمه للسعودية واللاعب يتخذ قراره!

تطورات جديدة قبل فتح الميركاتو رسميًا..

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وافق نادي تشيلسي الإنجليزي، على "الاستغناء" عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى المملكة العربية السعودية، في الانتقالات الصيفية القادمة.

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تشيلسي يحتاج إلى "بيع" عدد من لاعبيه، في الصيف القادم؛ من أجل الموازنة المالية، وتجنب التعرض إلى أي عقوبات، سواء بالحرمان من التعاقدات أو خصم نقاط.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "التليجراف"، عن أن مسؤولي تشيلسي، سيستمعون إلى العروض القادمة من السعودية؛ لـ"بيع" عقد النجم الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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الصحيفة شددت على أن العملاق الإنجليزي، يرغب في "التخلص" من سترلينج؛ باعتباره صاحب أعلى راتب في صفوف الفريق الأول.

وأوضحت أن المشكلة؛ هي أن النجم الدولي الإنجليزي، لا يرغب في الرحيل عن صفوف "البلوز"، خلال الميركاتو الصيفي القادم، ويخطط للبقاء مع الفريق.

جدير بالذكر أن اسم رحيم سترلينج، ارتبط بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي، في وقتٍ سابق؛ قبل أن ينفي وكلاء اللاعب ذلك، مؤكدين على استمراره في صفوف تشيلسي.

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