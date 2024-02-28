رحيم سترلينج يحسم قراره من الانتقال إلى الهلال في الصيفية .. "قال كلمته الأخيرة لتشيلسي"

رحيم سترلينج يحسم مستقبله..

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حسم رحيم سترلينج، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، "موقفه" من الانتقال إلى الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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الإنجليزي الدولي سترلينج البالغ من العمر 29 سنة، يرتبط بعقود مع نادي تشيلسي، حتى 30 يونيو 2027؛ حيث كان قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، في صيف 2022، قادمًا من مانشستر سيتي "بطل البريمييرليج".

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عن عدم تواصل وكلاء النجم الإنجليزي، مع أي مسؤول في نادي الهلال؛ كما تردد في الساعات الماضية.

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ونقل رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن وكلاء رحيم سترلينج، بأن اللاعب "ملتزم" أكثر من أي وقتٍ مضى، بمشروع تشيلسي، ولا يفكر في الرحيل.

جدير بالذكر أن سترلينج، سجل 17 هدفًا وصنع 12 آخرين، خلال 70 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في مختلف المسابقات.

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