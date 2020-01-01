أخبار برشلونة: إشبيلية لديه مكان لميسي ونجم ليفربول يقترب الانضمام

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020:

والد ميسي ينفي وجود شرط الـ700 مليون في عقده مع برشلونة

أصدر والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بياناً رسمياً، اليوم، الجمعة، لينفي ما قالته رابطة الدوري الإسباني، حول الشرط الجزائي المزعوم في عقد اللاعب مع برشلونة بـ700 مليون يورو.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل ميسي مع الكتلان، بعدما أعلن اللاعب تمرده ورغبته في الرحيل عن الفريق لخوض تجربة جديدة، بعد أسابيع من السقوط أمام بايرن ميونخ 8/2 في دوري أبطال أوروبا.

رابطة الليجا تدخلت في الموقف، لتؤكد أن ميسي لا يستطيع الرحيل عن برشلونة لأي فريق آخر، إلا في حالة دفع مبلغ 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي الموجود بعقده مع النادي.

​التفاصيل من هنا...

بقاء ميسي يحرم يوفنتوس من ضم سواريز

تطورات جديدة تلوح في الأفق بصفقة انتقال لويس سواريز من برشلونة إلى يوفنتوس، قد تؤدي إلى استمراره مع الفريق الكتالوني.

الوضع الحالي يؤكد رغبة رونالد كومان المدرب الجديد للبلاوجرانا، في التخلي عن خدمات الأوروجوياني، ضمن عملية الإحلال والتجديد بفريقه.

شبكة "Sportmediaset" الإيطالية، أكدت أن إدارة برشلونة قد تتراجع عن قرارها برحيل سواريز، من أجل إقناع ميسي بالاستمرار مع الفريق.

فينالدوم وديباي قريبان من برشلونة

بحسب صحيفة AD الهولندية، فإن جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي قريبان من الموافقة على الانضمام لبرشلونة في سوق الانتقالات الحالي.

هناك شيء واحد فقط قد يعيق لم الشمل بين اللاعبين الهولنديين ورونالد كومان، ألا وهو حاجة الكتلان للاستغناء عن بعض لاعبيه لتوفير الأموال.

فينالدوم لا يرد على شائعات انتقاله لبرشلونة

لم يلق جورجينيو فينالدوم بالاً للشائعات التي ربطته بالانتقال من ليفربول لبرشلونة في سوق الانتقالات.

رونالد كومان قال أنه يستكشف إمكانية لم الشمل بمواطنه ولاعبه عندما كان مدربًا لمنتخب هولندا، لكن نجم الريدز لا يريد الانجراف لأي حديث عن مستقبله.

فيدال وافق على عرض الإنتر وبانتظار برشلونة

وفقًا لما نشر على كالتشيو ميركاتو، فإن أرتورو فيدال وافق على الشروط المالية لإنتر الراغب في ضمه في سوق الانتقالات.

سيحصل فيدال على 6 ملايين يورو لمدة موسمين، مع إمكانية تجديد العقد تلقائيًا، لكن اللاعب الآن في انتظار فسخ عقده مع برشلونة

إشبيلية لديه مكان لميسي!

تحدث إيفان راكيتيتش عن أزمة ميسي وبرشلونة مازحًا، وقال أن فريقه القديم الجديد إشبيلية لديه مكان متاح لليونيل ميسي في حالة قرر مغادرة الكامب نو.

عاد صاحب الـ32 عامًا للفريق الأندلسي من جديد، بعد فترة امتدت لـ6 سنوات مع الكتلان.

لايبزيج يقود السباق على ساماردجيتش

بحسب سكاي سبورت، فإن لايبزيج يتصدر السباق على توقيع نجم هيرتا برلين الشاب لازار ساماردجيتش.

بايرن ميونخ ، برشلونة ويوفنتوس على رأس المنافسين على اللاعب، لكن فريق ناجيلسمان هو الأقرب لضمه في سوق الانتقالات.

جريزمان يتمنى بقاء ميسي

تمنى مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان بمواصلة فرصة اللعب بجانب ليونيل ميسي ولو لموسم آخر، لكنه أكد أنه يرى أن حل الأزمة في يد اللاعب والإدارة.

صدم ميسي الجميع بإرساله فاكس للإدارة بعزمه الرحيل في سوق الانتقالات الحالي، لكن القرار قوبل بموجة من الرفض والغضب من جانب الكتلان.

أومتيتي قد يرحل من برشلونة مجانًا

بحسب تقارير نشرت على كادينا سير، فإن صامويل أومتيتي هو المرشح الأول للرحيل من برشلونة في سوق الانتقالات.

لم يصل للكتلان أي عرض بخصوص الفرنسي حتى الآن، وتدرس الإدارة في الوقت الحالي الاستغناء عنه وتحويله إلى لاعب حر.

كوتينيو يعطي إشارة قوية حول استمراره في برشلونة

عاد صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، لتدريبات برشلونة من جديد، بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونخ .

كوتينيو قضى الموسم الماضي معاراً إلى بايرن، ونجح في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الألماني، قبل العودة مرة أخرى لفريقه الأصلي.

المدرب رونالد كومان سبق أن منح البرازيلي فترة راحة حتى 8 سبتمبر، نظراً لمشاركته في الأبطال حتى وقت متأخر من الموسم الماضي.

تفاصيل الخبر...