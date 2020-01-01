عاجل .. والد ميسي: لا نحتاج 700 مليون يورو لكسر عقده مع برشلونة

تطورات جديدة في مستقبل النجم الأرجنتيني

أصدر والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بياناً رسمياً، اليوم، الجمعة، لينفي ما قالته رابطة الدوري الإسباني، حول عدم تمكن اللاعب من الرحيل عن برشلونة إلا في حالة دفع 700 مليون يورو.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل ميسي مع برشلونة، بعدما أعلن اللاعب تمرده ورغبته في الرحيل عن الفريق لخوض تجربة جديدة، بعد أسابيع من السقوط أمام بايرن ميونخ 8/2 في دوري أبطال أوروبا.

رابطة الليجا تدخلت في الموقف، لتؤكد أن ميسي لا يستطيع الرحيل عن برشلونة لأي فريق آخر، إلا في حالة دفع مبلغ 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي الموجود بعقده مع النادي.

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خورخي ميسي والد اللاعب توجه إلى كتالونيا، أمس، من أجل الاجتماع مع جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة لحسم الملف بشكل نهائي.

وبعد الاجتماع خرج خورخي ببيان رسمي، نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، لنفي صحة ما قالته رابطة الليجا، مؤكداً عدم وجود هذا الشرط في عقد ميسي.

وقال والد ميسي:" من الواضح أن مبلغ التعويض بـ700 مليون يورو المنصوص عليه في البنود السابقة 8.2.3.5 لا ينطبق أبداً على الوضع الحالي".

وأوضح خلال بيانه أن برشلونة لا يحق له الحصول على هذا المبلغ، إذا قرر اللاعب كسر عقده بمفرد بعد نهاية موسم 2019/2020.

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وتأتي هذه التطورات، رغم الأنباء الأخيرة حول تراجع ميسي عن قراره بالرحيل، والبقاء مع برشلونة لمدة موسم واحد على الأقل.