أخبار برشلونة: شبح فقدان ميسي يزداد خطورة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 8 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 8 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 8 أغسطس 2020:

خطوة جديدة للاقتراب من إنتر؟ ميسي يشتري منزلًا في ميلانو

تحدثت شائعات في إيطاليا عن صفقة محتملة تنقل نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر بعد شراء الأرجنتيني لعقار في ميلانو بعد قيام والده بنفس الأمر.

"سبورت ميدياست" أوضحت أن ليس فقط الوالد من اشترى عقاراً في نفس المكان، ولكن أيضاً ليو ميسي شخصياً بنفس الموقع المطل على مقر إنتر في مدينة ميلانو، وذلك حسبما نقل موقع "إنتر - نيوز".

وذكرت التقارير أن السبب وراء قرار والد اللاعب هو قيمة الضرائب العقارية المنخفضة في إيطاليا عن إسبانيا، مما يسهل من عملياته في أوروبا.

خاص.. مانشستر سيتي يحدد شروطه لرحيل جارسيا إلى برشلونة

تقدم نادي برشلونة الإسباني، بالعرض الرسمي الأول من أجل التعاقد مع إريك جارسيا مدافع نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي.

مصادر صحفية، كشفت لـ"جول" عن تقدم برشلونة بعرض رسمي قيمته 15 مليون يورو للتعاقد مع جارسيا، وإعادته مرة أخرى لصفوفه، بعدما غادر أكاديمية لاماسيا للعمل مع جوارديولا.

وأشارت التقارير إلى أن سيتي يرفض المبلغ الذي قدمه برشلونة لضم جارسيا، حيث يريد الحصول على مبلغ 23 مليون يورو يصل إلى 35 مع الإضافات المستقبلية.

أرتور يخضع لبرشلونة ويعود للتفاوض

أكدت صحيفة "ماركا" أن أرتور ميلو قد عاد بالفعل إلى برشلونة من أجل التفاوض حول إنهاء عقده مع النادي الكتالوني.

تعليل أرتور لعدم عودته كان واضحًا بأنه لا يريد أن يرتدي قميص برشلونة ثانيةً بعدما تمت معاملته بصورة سيئة للغاية تصل إلى حد الإجبار على الرحيل رغم محاولاته المستميتة للاستمرار بكامب نو.

ما حدث جعل جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يخرج إلى الصحافة ويؤكد أنه غرامات كثيرة ستوقع على اللاعب واتهمه بعدم الاحترافية.

برشلونة يعرض 40 مليون يورو لضم سوينجو

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للتقدم بعرض رسمي، من أجل التعاقد مع شالار سوينجو مدافع ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقع "NTV Spor" التركي، أكد رغبة كيكي سيتيين مدرب برشلونة في ضم اللاعب، وتوصية النادي بالتفاوض مع ليستر للحصول على خدماته.

المؤشرات الحالية تؤكد وصول العرض الأول من برشلونة لقيمة 40 مليون يورو، في انتظار الرد النهائي من النادي الإنجليزي.

رسمياً.. برشلونة يحسم صفقة جوستافو مايا

أعلن برشلونة تعاقده مع لاعب ساو باولو جوستافو مايا،بعقد لمدة خمس سنوات ليبقى حتى عام 2025 وبصفقة قدرها 4.5 مليون يورو.

ويشمل عقد اللاعب شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته 300 مليون يورو .

تفاصيل مالية تمنع شتيجن من التجديد لبرشلونة

ابتعد نادي برشلونة الإسباني، خطوة جديدة من التوصل بشكل نهائي لاتفاق على تجديد عقد حارسه الألماني مارك أندري تير شتيجن، بعد سلسلة طويلة من الجدل حول مستقبله.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن المفاوضات تجمدت بصورة كبيرة بعد الفشل في التوصل لاتفاق حتى الآن، حيث يريد برشلونة استمرار صاحب الـ28 سنة لمدة 5 سنوات قادمة.

رغبة شتيجن واضحة في البقاء مع برشلونة لفترة أطول، ولكن تبقى الخطوة الحاسمة، في الراتب الذي سيحصل عليه مقابل تمديد استمراره في كامب نو، حيث تعتبر هذه نقطة الخلاف حتى الآن.