أخبار برشلونة: تعقد صفقة نيمار ورونالدو قد يزامل ميسي!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 13 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 13 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 13 أغسطس 2020:

جورج مينديش يعرض كريستيانو رونالدو على برشلونة!

كشفت عدة مصادر صحفية أن المعجزة قد تحدث وأن كريستيانو رونالدو قد ينتقل إلى برشلونة كخطوة مقبلة بعد رحيله عن يوفنتوس.

وكان كريستيانو رونالدو قد شعر بالملل وبات يريد الرحيل عن يوفنتوس حسب ما أفادت كورييري ديلو سبورت وأكدت كالتشيو ميركاتو.

وفي هذا السياق، فإن الصحفي في بي بي سي جوليام بلاج قد أكد أن جورج مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قام بعرضه على برشلونة.

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برشلونة يضم موهبة كاميرونية بمساعدة إنييستا

نجح نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع الموهبة الكاميرونية فرانك أنجونج، بمساعدة نجمه السابق أندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن لاعب الوسط الكاميروني، قام بعمل فترة معايشة داخل برشلونة الأسابيع الماضية، وأبهر جميع المدربين في أكاديمية فريق الشباب.

كيف سيرد برشلونة على استفزازات بايرن ميونخ؟

وصلت أصداء تصريحات أساطير بايرن ميونخ المتعالية جدًا تجاه مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، إلى غرف خلع ملابس النادي الكتالوني، وقرر لاعبو البلوجرانا التعامل معها بصورة غير متوقعة.

صحيفة "سبورت" الكتالونية أشارت إلى أن التصريحات قد وصلت إلى غرف خلع الملابس، وكان قرار اللاعبين هو اعتماد سياسة بيب جوارديولا عندما كان مدربًا في البرسا أثناء فترة تولي جوزيه مورينيو تدريب ريال مدريد.

دائمًا ما فضّل جوارديولا الصمت وقرر الرد في أرض الملعب، بالفعل كانت الغلبة للعملاق الكتالوني في أغلب هذه المباريات، الأمر الذي يبدو وأنه ألهم ميسي وزملائه قبل مباراة بايرن ميونخ.

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تقارير.. فينجر يرفض تدريب برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن المدرب الأسطوري لآرسنال، آرسين فينجر، قد رفض تولي تدريب برشلونة خلفًا لكيكي سيتيين.

وبحسب التقارير فإن الرفض جاء بسبب عدم اقتناع المدرب الفرنسي بالمشروع الرياضي لإدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

الخليفي: نيمار ومبابي مستمران مع باريس سان جيرمان مدى الحياة

كشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ، موقف الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي.

الخليفي قال: "أنا سعيد لامتلاك نيمار ومبابي وسوف نحاول الحفاظ عليهما للبقاء في صفوف باريس سان جيرمان مدى الحياة".

نيمار كان قريبًا من العودة لبرشلونة الصيف الماضي لولا تعنت إدارة بي آس جي، بينما تأجلت مساعي البلوجرانا في ضمه هذا الصيف بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.