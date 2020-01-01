أخبار برشلونة: تحديد خليفة بيكيه وموقف ألابا النهائي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 30 يوليو 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 30 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 30 يوليو 2020:

خاص | برشلونة وحكومة الإقليم يعلقان على نقل لقاء نابولي بسبب كورونا

أوضح نائب رئيس الاتحاد الأوروبي حقيقة نقل مباراة برشلونة ونابولي بدوري الأبطال الشهر المقبل بعيداً عن ملعب "كامب نو" بسبب فيروس كورونا

ميكيلي أوفا، نائب الرئيس، ذكر أن حتى الآن ستقام المباراة في موعدها بملعب "كامب نو" وذلك أثناء حديثه مع راديو "بونتو نوفو" حول إمكانية نقلها بسبب زيادة أعداد المصابين في المدينة.

أوفا أضاف أن الحالة الوحيدة التي قد يتم فيها نقل المباراة هي أن تمنع القوانين إقامتها، وأن هناك خطة بديلة بأن تستضيف مدينة بورتو أو جيماريش المباراة حال تعثر إقامتها في كتالونيا.

كورونا تحرم برشلونة من صفقة ألابا هذا الميركاتو

خرج دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، من حسابات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية نظرًا للأزمة الاقتصادية الضخمة التي يمر بها النادي في أعقاب فيروس كورونا.

خسائر الخزينة الكتالونية جراء فيروس كورونا بلغت ما وصل إلى 140 مليون يورو، وسبق وأن أعلن جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، أن البرسا غير مستعد لأي صفقات هذا الصيف سوى بنظام التبادل.

لذلك فإن خطة برشلونة الحالية هي الانتظار حتى الصيف المقبل ثم الحصول على الدولي النمساوي مجانًا، رغم أن هذا الأمر لن يكون سهلًا أيضًا نظرًا للراتب المرتفع الذي يُريده اللاعب.

اهتمام إنجليزي بضم برايثوايت

تؤكد آخر التقارير من الصحف الإنجليزية أن مهاجم برشلونة مارتن برايثوايت يلقى اهتمامًا من وست هام وإيفرتون لضمه في الميركاتو الحالي.

المفاوضات بين الناديين والبرسا قد بدأت، وإيفرتون على وجه الخصوص يحاول استغلال علاقته المميزة بالنادي الكتالوني للحصول على توقيع الدولي الدنماركي.

البرسا حتى يوافق على بيع برايثوايت سيطلب مبلغًا يقدر بـ16 مليون يورو، ووست هام يسعى خلفه منذ أن كان في ليجانيس لولا حسم برشلونة الصفقة لصالحه وقتها.

تحديد خليفة بيكيه

تزعم صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني أن برشلونة قد حدد إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي كخليفة لمدافعه العملاق جيرارد بيكيه.

المفاوضات قائمة بين اللاعب والنادي حاليًا لضمه إلى كامب نو قريبًا، بينما عرض مانشستر سيتي على الإسباني التمديد بالفعل وفي انتظار قراره النهائي.

بيكهام يواصل إغراء سواريز بالدوري الأمريكي

يواصل نادي إنتر ميامي، محاولاته من أجل التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من برشلونة ، وإقناعه بالرحيل عن النادي الإسباني.

صاحب الـ33 سنة عقده مستمر مع الكتلان حتى يونيو 2021، مع إمكانية التمديد التلقائي حتى 2022 في حالة خوضه 60% من مباريات الفريق هذا الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت رغبة ديفيد بيكهام مالك إنتر ميامي، في الحصول على خدمات سواريز، لإضافة المزيد من القوة لصفوف الفريق، واستغلال شعبية اللاعب حتى تنعكس على ناديه الجديد.

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