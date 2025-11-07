اختبر معلوماتك عن دوري الأبطال لفرصة الفوز بقميص مُوّقع من الأسطورة لويس فيجو

اختبار ماستركارد | استرجع ذكرياتك مع الأهداف "الأيقونية" واحصل على الجائزة القيمة

عادت إثارة دوري أبطال أوروبا بلهيب المنافسة المعتاد، ومعها تعود مسابقة ماستركارد الأسبوعية التي تُكافئ شغفك بتاريخ البطولة.

هذه المرة، التحدي مُرتبط بالأهداف التاريخية التي رسخت في ذاكرة الجمهور، وهي فرصتك لإحياء ذكرياتك مع لحظات صنعت أساطير دوري الأبطال. وبتلك المناسبة نحن ندعوك لاختبار معلوماتك الكروية وإظهار مدى إلمامك بأبرز لحظات البطولة على مر العصور.

لا تتردد لأن كل أجابة تقربك من جائزة بمثابة حلم لكل عاشق كرة قدم، لأنها ببساطة عبارة عن قميص موقّع من الأسطورة العالمية لويس فيجو! النجم البرتغالي الذي زيّن ليالي الأبطال بمهاراته الفذة يشارك ماستركارد في الاحتفال.

لا تدع هذه الفرصة تفوتك! أجب على الأسئلة الموجودة بالأسفل الآن، وأثبت أنك خبير في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وربما تكون أنت الفائز المحظوظ بقميص لويس فيجو الموقّع.

تطبق الشروط والأحكام، للإطلاع عليها، يرجى الضغط هنا.

