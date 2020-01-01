أخبار ريال مدريد: مبابي يجدد لباريس وغموض في مستقبل دي بروينه

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار برشلونة: لاوتارو يقترب وفيدال يرغب في الرحيل

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020

وكيل تونالي ينصحه بالبقاء في الدوري الإيطالي

أصر وكيل ساندرو تونالي بيبي بوتزو على أنه سيكون من الأفضل للاعب خط الوسط البقاء في الدوري الإيطالي ، مما يوجه ضربة للأندية الأجنبية المهتمة بتوقيع نجم بريشيا.

تم ربط أمثال ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وليفربول مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ، بالإضافة إلى يوفنتوس وإنتر في إيطاليا.

وفي حديثه عن مستقبل تونالي، قال بوتزو للاجازيتا ديلو سبورت: "هناك احتمالات مهمة بلا شك لساندرو ، في مثل سنه هذه الفرصة قليلة الحدوث [الانتقال إلى نادٍ كبير].

"من الأفضل أن يبقى ساندرو في إيطاليا. يمكنه أن يثبت نفسه في أحد الأندية الكبرى وسيكون من العار أن يخسره الدوري الإيطالي".

جوميس على رادار ريال مدريد

يدرس ريال مدريد التحرك من أجل ضم لاعب خط وسط ساو باولو إيجور جوميس في سوق الانتقالات، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة آس الإسبانية.

ومع ذلك ، لم يتم تقديم أي عرض حتى الآن ، مع حرص برشلونة وإشبيلية وأياكس على الموهوب البالغ من العمر 21 عامًا.

مبابي يمنح ريال مدريد بندًا في عقده الجديد

وفقًا لآس، فإن كيليان مبابي منفتح على فكرة توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان ، لكنه يرغب في وضع بندًا يسمح له بالمغادرة مقابل مبلغ معين.

سيكون ذلك لضمان قدرته على الرحيل لريال مدريد أو أي فريق كبير آخر، إذا اختار ذلك في المستقبل.

ينتهي عقد مبابي الحالي مع أبطال الدوري الفرنسي في عام 2022 ، لكن عقدًا جديدًا للفرنسي تضمن مثل هذا الشرط يُنظر إليه على أنه ضار للريال، الذي سيفوت فرصة التوقيع مع الفرنسي مقابل سعر أقل.

فقير ينتظر برشلونة أو ريال مدريد

يعتزم نبيل فقير إبعاد اهتمام آرسنال عنه أملاً في الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد ، حسبما أوردت آس.

ارتبط اللاعب الفرنسي الدولي منذ فترة طويلة بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي، لكنه حاليًا مع ريال بيتيس ويود البقاء في إسبانيا.

دي بروينه يستعد لمفاوضات تجديد العقد مع مانشستر سيتي

من المقرر أن يجري كيفن دي بروينه محادثات مع مانشستر سيتي بشأن عقد جديد ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

سيجتمع البلجيكي والسيتيزنس لإجراء محادثات بمجرد اختتام الموسم رسميًا.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان مهتمان بضم نجم الأزرق السماوي في سوق الانتقالات، والذي يمكن أن يرحل عن مانشستر سيتي في حالة تأكد حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.