أخبار ريال مدريد: خطط زيدان لسوق الانتقالات وإصابة جديدة لهازارد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 4 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020:

من جديد.. الإصابة قد تحرم ريال مدريد من هازارد أمام السيتي

أوردت صحيفة "ماركا" أن الشكوك تحوم حول جاهزية إيدين هازارد بنسبة 100% لخوض مباراة فريقه ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

الخطة الأساسية لزيدان هي الدفع بهازارد أساسيًا، لكن إن استمر في الشعور بعدم جاهزية هازارد الكاملة فإنه سيفضِّل أن يُقحم فينيسيوس جونيور عوضًا عنه في مركز الجناح الأيسر، والاعتماد على البلجيكي كخيار بديل في الشوط الثاني.

ريال مدريد يضع خطة سوق الانتقالات للعامين القادمين

تداولت تقارير صحفية الملامح الأساسية لمخططات إدارة فلورنتينو بيريز لشكل سوق الانتقالات الخاص بالنادي الملكي في الموسمين المقبلين.

وبحسب التقارير فإن التعاقد مع إرلينج هالاند وكيليان مبابي هو الأولوية، كما يأتي إدواردو كامافينجا على رأس المطلوبين، وأخيرًا حدد زيدان بنوا بدياشيلي مدافع موناكو كبديل لرافاييل فاران على المدى الطويل.

بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع كوبو

تزعم تقارير من الصحافة الإسبانية أن بايرن ميونخ يود الحصول على خدمات الموهبة كوبو على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

ورغم أن النادي الملكي يفضل أن يبقى الدولي الياباني في إسبانيا، لكن بايرن على استعداد لتقديم عرض استثنائي ومميز لإقناع الطرفين بجدوى التوجه إلى ألمانيا.

تشيلسي يقترب من التعاقد مع ريجيلون

منافسة شرسة تتواجد حاليًا بين تشيلسي وإيفرتون للتعاقد مع سيرخيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد والمعار هذا الموسم إلى إشبيلية.

اللاعب مقتنع بأن فرصه في المشاركة مع الريال شبه معدومة لذلك يفضل الرحيل، إيفرتون قدم عرضًا بالفعل بقيمة 23 مليون جنيه استرليني، وتشيلسي دخل على خط المفاوضات هو الآخر، وبحسب الصحف فإن البلوز الأقرب للظفر بالدولي الإسباني.

رسميًا.. كاسياس يعتزل كرة القدم

أعلن إيكر كاسياس نجم فريق ريال مدريد السابق عن اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي عن عمر 39 عامًا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره كاسياس قبل قليل عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".