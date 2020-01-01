أخبار ريال مدريد: مفاوضات مع خليفة راموس وزيدان يجد حلًا للأزمة الاقتصادية

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 14 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020:

رونالدو لن ينتقل إلى برشلونة

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، نفت تماماً التقارير التي انتشرت حول رحيل رونالدو عن يوفنتوس، رغم الأنباء المتزايدة حول عرضه على أندية أخرى.

وأشارت أيضاً، إلى أن رونالدو سيستمر مع يوفنتوس حتى نهاية عقده، بوجود توقعات حول رحيل باولو ديبالا عن صفوف الفريق.

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ريال مدريد يستخدم المعارين لمواجهة الأزمة المالية

قرر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الاحتفاظ بخدمات الثنائي ألفارو أودريوزولا وأندري لونين، بسبب الأزمة المالية في النادي الإسباني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن زيدان سينظر لقائمة اللاعبين المعارين خارج الفريق، من أجل الاستفادة منهم بدلاً من الشراء.

يوفنتوس يفكر في إغراء مانشستر يونايتد بديبالا لضم بوجبا

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن يوفنتوس سيعود مرة أخرى لمحاولة ضم بول بوجبا هذا الصيف، بناء على رغبة أندريا بيرلو مدرب الفريق الجديد، مع طرح فكرة استبداله بباولو ديبالا لإقناع المانيو بإتمام الصفقة.

الدولي الفرنسي دائمًا ما كان هدفًا لزين الدين زيدان في ريال مدريد، لكن أزمة كورونا وتبعاتها وقفت حائلًا إلى جانب رفض إدارة مانشستر يونايتد التخلي عنه.

إيفرتون يقترب من التعاقد مع ريجيلون

تشير آخر التقارير من الصحف الإنجليزية أن إيفرتون بات أقرب الأندية للحصول على خدمات سيرخيو ريجيلون، المعار من ريال مدريد إلى إشبيلية.

تشيلسي أيضًا أحد الأندية الطامحة في التعاقد مع ريجيلون، لكن الأنباء تؤكد اقتراب كارلو أنشيلوتي وناديه مع دفع 25 مليون يورو لإتمام الصفقة.

ريال مدريد يجدد اهتمامه بشكرينار

صحيفة "توتو سبورت" تؤكد أن ريال مدريد قد أعاد اهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع شكرينار مدافع إنتر.

الموسم الماضي حاول الملكي ضم اللاعب لكن إنتر رفض، الآن عرض بين 60 إلى 70 مليون يورو كفيل بإنهاء الصفقة لصالح النادي الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة ينافسان مانشستر يونايتد على سانشو

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن مانشستر يونايتد سيواجه صعوبة كبيرة جداً من أجل ضم سانشو الصيف القادم، بسبب المنافسة المحتملة على الصفقة.

وأوضحت أن الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، يستعدان للدخول بقوة في مفاوضات مع بوروسيا دورتموند من أجل ضم اللاعب، كأحد أهم الأهداف المستقبلية لكل منهما.