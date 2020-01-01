أخبار ريال مدريد: انتهاء الأمل في ضم خليفة بنزيما

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 7 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020:

شفاء ماريانو دياز من فيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن شفاء اللاعب ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد من فيروس كورونا، الذي تعرض له قبل حوالي 11 يومًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب خضع لمسحة جديدة كانت نتيجتها سلبية للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة.

ويحتاج اللاعب في الوقت الحالي للراحة لعدة أيام قبل أن يخضع لمسحة أخرى تؤكد انتهاء الفيروس في جسده وتكوينه للأجسام المضادة.

أوباميانج يجدد عقده مع آرسنال

أكدت صحيفة "تلجراف" البريطانية أن بيير أوباميانج بات قاب قوسين أو أدنى من تمديد تعاقده رفقة فريقه الحالي آرسنال لمدة ثلاثة مواسم جديدة.

وينتهي عقد الدولي الجابوني في ملعب الإمارات في صيف 2021، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية في الآونة الأخيرة على رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

العقد الجديد لأوباميانج سيغطي السنة المتبقية في عقده الحالي ويجعله يتقاضى ما يزيد عن 250 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، على أن يمتد حتى صيف 2023.

كوبو ينتقل إلى فياريال

زعمت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد قد رفض عرضًا من بايرن ميونخ لاستعارة تاكيفوسا كوبو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته "آس" فإن بايرن ميونخ تقدم بعرض بقيمة 4.5 مليون جنيه استرليني للحصول على كوبو على سبيل الإعارة، لكن إدارة فلورنتينو بيريز رفضته وعللت ذلك بتفضيلها بقاء اللاعب داخل إسبانيا.

الوجهة الأقرب حاليًا لكوبو هي فياريال، حيث أكدت التقارير أن ثمة اتفاق قد حدث بالفعل بين إدارة الناديين وأن الإعلان الرسمي عن الإعارة ما هو إلا مسألة وقت ليس إلا.

هل ينتقل لياو إلى ريال مدريد؟

تداولت تقارير صحفية إسبانية أن رافاييل لياو، لاعب ميلان، قد أبدى موافقته على الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وقالت صحيفة "دون بالون" أن النادي الملكي قد وضع لياو كخيار أول لخلافة بنزيما بعد فشل الثنائي يوفيتش ودياز في ذلك، غير أن سعره لن يقل عن 35 مليون يورو، نفس القيمة التي دفعها ميلان فيه الصيف الماضي.

خاميس رودريجيز إلى أتلتيكو مدريد

ظهرت أنباء في الساعات الماضية تؤكد أن خاميس رودريجيز في طريقه لمغادرة ريال مدريد والتوجه إلى العملاق العاصمي الآخر أتلتيكو مدريد.

خاميس بالفعل كان على وشك الانتقال إلى الأتليتي في الصيف الماضي لكن الصفقة توقفت، الآن عرض كتيبة دييجو سيميوني هو 10 إلى 15 مليون يورو للظفر بالكولومبي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.