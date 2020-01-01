أخبار ريال مدريد: صدمة مزدوجة بسبب رونالدو ومبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 13 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 13 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 13 أغسطس 2020:

جورج مينديش يعرض كريستيانو رونالدو على برشلونة!

كشفت عدة مصادر صحفية أن المعجزة قد تحدث وأن كريستيانو رونالدو قد ينتقل إلى برشلونة كخطوة مقبلة بعد رحيله عن يوفنتوس.

وكان كريستيانو رونالدو قد شعر بالملل وبات يريد الرحيل عن يوفنتوس حسب ما أفادت كورييري ديلو سبورت وأكدت كالتشيو ميركاتو.

وفي هذا السياق، فإن الصحفي في بي بي سي جوليام بلاج قد أكد أن جورج مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قام بعرضه على برشلونة.

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الخليفي: نيمار ومبابي مستمران مع باريس سان جيرمان مدى الحياة

كشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ، موقف الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي.

الخليفي قال: "أنا سعيد لامتلاك نيمار ومبابي وسوف نحاول الحفاظ عليهما للبقاء في صفوف باريس سان جيرمان مدى الحياة".

صدمة كبيرة لريال مدريد الذي يخطط لضم مبابي في الصيف المقبل مهما كانت التكلفة.

إيسكو يرفض الرحيل عن ريال مدريد رغم تهميشه

يتعرض النجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو للتهميش في ريال مدريد ولا يشارك بشكل منتظم، ولكنه رغم ذلك يرفض الرحيل هذا الصيف.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن متوسط الميدان الإسباني قد أغلق باب الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

واتصل فرانشيسكو بوالده والذي يعمل كوكيل لأعماله ليخبره أنه لن يستمع إلى العروض المقدمة من أي من أندية أوروبا، ولا حتى بعد تأكيد عودة أوديجارد إلى الفريق الملكي.

إدارة ريال مدريد توجه رسالة صادمة لزيدان

"صيف بلا تعاقدات" كان هذا العنوان الأوضح لاجتماع إدارة ريال مدريد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ونجوم الفريق، لبحث ترتيبات الموسم القادم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن الرسالة الواضحة التي حصل عليها زيدان، بصعوبة التعاقد مع صفقات كبيرة أو ضم أي لاعبين من الأساس، نظراً للأزمة المالية التي يمر بها النادي.

ريال مدريد يحدد سعر خاميس ولوكاس فاسكيز

تشير تقارير من الصحف الإسبانية أن ريال مدريد قد حدد سعر الاستغناء عن الثنائي خاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز.

الدولي الكولومبي ستوافق الإدارة على بيعه نظير ما يقرب من 9 ملايين يورو، بينما حددت سعر 15 إلى 17 مليون يورو لفاسكيز الذي يحظى باهتمام ضخم من جوزيه مورينيو وتوتنهام.