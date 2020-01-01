أخبار ريال مدريد: نصيحة راموس لميسي وتحذير من مودريتش لهازارد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 3 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020:

تحذير من مودريتش للنجم البلجيكي هازارد

دعا لوكا مودريتش زميله في ريال مدريد إيدن هازارد لإظهار مستواه الحقيقي هذا الموسم بعد عام أول غير موفق في البرنابيو، ونصحه بأن يكون مستعد 100% للموسم الجديد.

كان النجم البلجيكي أحد أبرز الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 عندما انتقل من تشيلسي إلى مدريد مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

لكن سلسلة من الإصابات عرقلت صانع الألعاب من الظهور بمستوى متميز مع النادي الملكي، لعب 22 مباراة فقط في جميع المسابقات، وسجل هدفًا واحدًا وقدم سبع تمريرات حاسمة.

نصيحة من سيرخيو راموس لميسي

قال مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، أنه يريد بقاء ليونيل ميسي في برشلونة، لكنه يعتقد أن الأرجنتيني حصل على حق تقرير مستقبل ناديه.

طلب ميسي بشكل صادم الخروج من الكامب نو حيث يتطلع إلى تفعيل بند جزائي في عقده يسمح له بالرحيل من جانب واحد.

بعد وصوله إلى برشلونة لإجراء محادثات حاسمة بشأن مستقبل نجله يوم الأربعاء، اعترف خورخي ميسي بأنه "سيكون من الصعب" على ابنه البقاء في النادي الذي أعتبره بمثابة منزله لمدة 20 عامًا.

جاريث بيل يتهم ريال مدريد بأنه "يصعب" الرحيل

بيل غير معتمد عليه من جانب مدرب الريال زين الدين زيدان ولعب 48 دقيقة فقط في آخر 12 مباراة للملكي عندما استؤنف الموسم الإسباني بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

وقال الويلزي: "أنا هنا في النادي لا يمكنني فعل أي شيء، لدي عقد، كل ما يمكنني فعله هو الاستمرار في ما أفعله وآمل أن يحدث شيء ما. لكن كما قلت، الأمر في يد النادي. إنهم يجعلون الأمور صعبة للغاية".

آرسنال قد يعلن عن صفقته القادمة من ريال مدريد الليلة

وفقًا لتقارير إسبانية، يخضع داني سيبايوس للكشف الطبي في لندن وقد يعلن رسميًا آرسنال عن صفقة إعارة لمدة موسم من ريال مدريد اليوم.

قضى سيبايوس الموسم الماضي على سبيل الإعارة في النادي وبعد بداية بطيئة للحياة في إنجلترا، صعد لاعب خط الوسط ليصبح جزءًا لا يتجزأ من التشكيلة الأساسية لميكيل أرتيتا.

اختلاف الرأي بين كروس و راموس بشأن ميسي

أفاد موقع AS في مقابلة مع نجم ريال مدريد توني كروس حول رأيه في الموقف برمته، ويبدو أنه يؤيد رحيل ميسي :

"غالبًا ما يُقال إن المنافسة ستخرج أفضل اللاعبين ، لكنك على الأرجح لا تريد أن يلعب أفضل لاعب في العالم لأكبر منافسيك".

"ميسي هو واحد من أعظم اللاعبين في كل العصور، إذا توقف لاعب من عياره عن اللعب لأكبر خصم لك، فمن الواضح أننا لن نأسف لذلك كثيرًا ".

نجح ريال مدريد بالفعل في الفوز بلقب الدوري الأسباني الموسم الماضي عندما كان برشلونة يلعب معه ليونيل ميسي، فإذا رحل النجم عن الفريق، سيسهل الأمر على النادي الملكي.