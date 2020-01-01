أخبار ريال مدريد: إصابة أسينسيو ورحيل رودريجيز عن النادي الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 2 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020:

خاميس رودريجيز ينشر مقطع قبل انتقاله إلى إيفرتون

يُعتقد أن لاعب خط الوسط المهاجم على وشك الانتهاء من الانتقال إلى جوديسون بارك مع تقارير حديثة تشير إلى أنه سيخضع للفحص الطبي هذا الصباح.

سيتم لم شمل رودريغيز مع المدرب كارلو أنشيلوتي إذا استمرت هذه الخطوة وهناك تكهنات بأنه قد قام بخفض راتبه للتأكد من عدم إعاقة إيفرتون بسبب القيود المالية.

شارك على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير له وهو يتمرن بجد، ربما يستهد للدوري الإنجليزي الممتاز.

لماذا يبقي الريال على جارث بيل؟

يتسائل البعض لماذا يبقي ريال مدريد جاريث بيل بعد الاستفزازات التي أثارت جماهير النادي الملكي ضذ اللاعب، إدارة النادي أيضًا تريد رحيل اللاعب خاصة بعدما قرر المدير الفني زين الدين زيدان ذلك، لكن هذا سيكلف النادي دفع راتب موسمين للاعب، وسيكلف النادي 34 مليون يورو، لذلك من المتوقع عدم رحيل اللاعب عن النادي وبقائه داخل العاصمة الإسبانية لموسمين إضافيين.

كاسيميرو: "لقد بدأنا بأقصى سرعة"

اقترب موعد بداية موسم 2020-2021 من الدوري الإسباني ، حيث من المقرر أن تبدأ المباراة الافتتاحية لريال مدريد في 20 سبتمبر ضد ريال سوسيداد. عاد لوس بلانكوس إلى التدريبات يوم الاثنين الماضي وكان كاسيميرو أول لاعب يخاطب وسائل الإعلام ويتبادل أفكاره حول ما سيحدث.

"لقد بدأنا بأقصى سرعة ، ونقوم بالتدريبات المختلفة في التدريب. نحن نفكر بالفعل في مباراتنا الأولى في الدوري الإسباني ، لأننا نريد أن نبدأ بالقدم اليمنى. قال كاسيميرو: "الجميع يعمل بشكل جيد ، والأجواء جيدة وكلنا متحمسون للعمل مرة أخرى ، لذا فإن الأيام الأولى مهمة للغاية".

ماركو أسينسيو يغادر معسكر إسبانيا بسبب الإصابة

أُجبر ماركو أسينسيو على مغادرة معسكر إسبانيا بعد أن أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أنه يعاني من مشكلة في ركبته اليسرى. يمكن وصف الإصابة على أنها تراكم السوائل الزائدة في الركبة ويمكن أن تسبب التورم والألم.

بعد إصابة ماركو أسينسيو بتمزق الرباط الصليبي الأمامي الموسم الماضي، فإن الإصابة البسيطة مثل تلك التي لحقت بمعسكر إسبانيا ليست غير شائعة.

تشير التقارير الواردة من المخيم إلى أن الإصابة طفيفة وفي هذه المرحلة مجرد إجراء احترازي لتجنب المزيد من الألم أو الانزعاج.

سيعود ماركو أسينسيو الآن إلى ريال مدريد ليبدأ تعافيه.

زيدان: "عندما أتقاعد سأقول إنني دربت كروس"

قال مدرب النادي الملكي إن اللاعب الدولي الألماني من بين أفضل اللاعبين الذين أدارهم

وصف زين الدين زيدان توني كروس بأنه لاعب "مذهل" ، وهو لاعب سيحظى بشرف تدريبه عندما يتقاعد.

انضم كروس إلى ريال مدريد من بايرن ميونيخ في 2014 وواصل مساعدة اللوس بلانكوس في الفوز بلقبين في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

درب زيدان كروس منذ عام 2016 على فترتين منفصلتين، ولا يشك مدرب ريال مدريد في أن اللاعب الدولي الألماني لاعب صاحب جودة عالية لن يتكرر بسهولة وجود لاعب بمثل إمكانياته .