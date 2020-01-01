أخبار ريال مدريد: راموس يتسبب في أزمة إدارية ضخمة وخليفة بوجبا يقترب

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 7 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020:

سيرخيو راموس يضع فلورنتينو بيريز في ورطة

وضع النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد رئيس ناديه فلورنتينو بيريز في ورطة عقب ما قدمه من مستويات في الفترة الماضية.

جاء هذا بعدما ساهم راموس بشكل مباشر في ثلاثة انتصارات لصالح ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد العودة من التوقف.

وسجل راموس في مواجهة ريال سوسييداد وخيتافي بالإضافة لأتلتيك بيلباو مساء الأمس، ليمنح الملكي تسع نقاط بشكل مباشر.

وكان فلورنتينو بيريز قد عرض على راموس التجديد مع ريال مدريد لمدة موسم واحد فقط إضافي، وهو ما يرفضه قائد الفريق.

ويسعى راموس للحصول على عامين إضافيين في صفوف ريال مدريد، وهو ما يتعرض مع القاعدة العامة للنجوم فوق الـ 30 عامًا.

تزايد فرص التعاقد مع كامافينجا

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن إدواردو كامافينجا قد يترك ناديه رين وينضم إلى ريال مدريد لتحقيق حلم اللعب في دوري أبطال أوروبا.

الأمر كله يكمن في تصنيف رين في الأبطال الموسم المقبل، ففي حال أن استمر في وضعه الحالي ولم يحقق الدوري الأوروبي، سيتعين عليه البداية من الملحق المبكر، ما يقلل حظوظ لعبه في دور المجموعات.

لذلك فمستقبل الفرنسي على المحك بشدة، ويبقى أمر انتقاله إلى النادي الملكي واردًا بقوة حال خسارة ناديه لمنافسات الدوري الأوروبي.

هافيرتس يقترب من تشيلسي

هدف جديد لريال مدريد لن ينضم إلى سانتياجو برنابيو الموسم المقبل، حيث أكدت الصحف أن كاي هافيرتس قد أتمم اتفاقه مع إدارة تشيلسي.

وسبق وأن عرضت إدارة ريال مدريد 80 مليون يورو للظفر بخدمات الدولي الألماني، لكن إدارة ناديه باير ليفركوزن صممت على 100 مليون ما وقف حائلًا أمام إتمام الصفقة آنذاك.

ميلينكوفيتش سافيتش خارج حسابات الإنتر ويوفنتوس

أشارت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن إنتر ويوفنتوس لن يستطيعا ضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع بداية سوق الانتقالات، وذلك لعدم مقدرة الفريقين دفع 100 مليون يورو على الأقل من أجل ضمه.

يتواجد نجم لاتسيو على قائمة المطلوبين في الناديين منذ فترة طويلة، لكنه يمتلك اهتمام من أندية غير إيطالية، لعل أبرزهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان .

وولفرهامبتون يدخل السباق على خاميس رودريجيز

وفقًا لماركا فإن خاميس رودريجيز مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي، وآخر الأندية التي دخلت السباق عليه هو وولفرهامبتون.

لن يكلف شراء الكولومبي الدولي أكثر من 25 مليون يورو، ولا يتبقى إلا سنة واحدة في عقده، وهو ما قد يسهل المهمة على الذئاب.

جدير بالذكر أن خاميس مطلوب في مانشستر يونايتد وإيفرتون أيضًا.

خطة ريال مدريد لجمع 180 مليون جنيه استرليني

أشارت ماركا أيضًا إلى أن ريال مدريد لن يكون قادرًا على التحرك وإنهاء تعاقدات في سوق الانتقالات القادم، قبل أن يدبر الأموال اللازمة لذلك.

ويخطط البلانكوس لتدبير 180 مليون جنيه استرليني في الميركاتو، وذلك عن طريق بيع خاميس رودريجيز وجاريث بيل.