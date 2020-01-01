أخبار ريال مدريد: رحيل بنزيما ونهاية حلم بوجبا وهافيرتس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 16 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 16 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 16 يوليو 2020:

بنزيما يريد العودة إلى ليون

يريد نجم ريال مدريد وهداف الفريق الملكي هذا الموسم كريم بنزيما إنهاء مسيرته مع أولمبيك ليون الفرنسي، وذلك وفقًا لشهادات وكيله السابق.

وقال كريم الجزيري وكيل أعمال بنزيما سابقًا: "اليوم يعيش بنزيما وضعًا جيدًا مع ريال مدريد ومع مدرب كزيدان يثق فيه كل الثقة، لا شيء يدفعه للرحيل"

وأضاف: "ولكن بنزيما لديه رغبة واحدة فقط منذ سنوات وهي العودة إلى أولمبيك ليون لإنهاء مسيرته هناك، الجمهور هناك يعشقه وهو يريد استعادة هذه الأجواء"

بوجبا قريب من التجديد مع مانشستر يونايتد

اقترب بول بوجبا من الموافقة على عقد جديد مدته خمس سنوات في مانشستر يونايتد، وفقًا لصحيفة ذا صن.

أثار الفائز بكأس العالم الكثير من الحديث عن الخروج في الآونة الأخيرة وكان محط اهتمام ريال مدريد، لكن الشياطين الحمر يتوقعون أن يعلنوا أنه صاغ شروطًا جديدة في نهاية الموسم.

هافيرتس يختار تشيلسي

جدل كبير شهدته الفترة الماضية حول مستقبل كاي هافيرتس صانع ألعاب ليفركوزن، سواء بالانتقال إلى ريال مدريد أو أي فريق آخر.

صحيفة "كيكر" الألمانية، كشفت عن قرار اللاعب النهائي بالانتقال إلى صفوف تشيلسي، لينضم إلى كتيبة المدرب فرانك لامبارد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.

وفي نفس السياق أكدت صحيفة "بيلد" أن ليفركوزن أبدى استعداده للحصول على جزء من هذا المبلغ في صورة إضافات ومكافآت مستقبلية.

مانشستر سيتي يتغلب على ريال مدريد ويضم فيران توريس

تؤكد أغلب التقارير من الصحف الإسبانية أن مانشستر سيتي قد أتمم اتفاقه مع فيران توريس نجم فالنسيا لينضم له خلال السوق الصيفية الحالية.

توريس كان هدفًا كبيرًا لريال مدريد، لكن يبدو أن بيب جوارديولا تمكن من إقناع اللاعب بمشروعه في النادي الإنجليزي أكثر من النادي الملكي.

ريال مدريد واثق من ضم مبابي في 2021

أشارت ماركا إلى أن ريال مدريد واثق من ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في 2021.

وكان هناك سعي من الفريق الفرنسي لتمديد عقده إلى ما بعد 2022، لكن اللاعب رفض الشروط التي وضعت أمامه.

ستكون مهمة الريال في ضم بطل كأس العالم الصيف القادم أسهل، لكن من المتوقع أن يطلب فيه بطل الدوري الفرنسي مبلغًا كبيرًا.

ريال مدريد مستعد لرحيل بيل مجانًا

أفادت شبكة ABC أن ريال مدريد مستعد لسداد السنتين الأخيرتين من عقد جاريث بيل والسماح له بأن يصبح لاعبًا حرًا.

تم تصوير الويلزي الدولي مؤخرًا وهو يتجول على مقاعد البدلاء، وأصبح مصدر إزعاج في مقاعد بدلاء الميرينجي.

مانشستر سيتي يريد التعاقد مع فاران

تداولت تقارير صحفية إنجليزية اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع رافاييل فاران مدافع ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينبع اهتمام السيتي من رغبة بيب جوارديولا الشخصية في التعاقد مع الدولي الفرنسي في ظل الأزمة التي يجابهها في مركز قلب الدفاع هذا الموسم.

الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي سيرحلان عن السيتيزنس بنهاية هذا الموسم، وتبقى الأزمة هي إقناع النادي الملكي بالتخلي عن نجمه.