أخبار برشلونة: لاوتارو يقترب وفيدال يرغب في الرحيل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020

برشلونة يتوصل لاتفاق مع الإنتر بشأن لاوتارو

توصل برشلونة إلى اتفاق من حيث المبدأ لضم مهاجم إنتر لاتارو مارتينيز مقابل 60 مليون يورو (52 مليون جنيه استرليني / 65 مليون دولار) بالإضافة إلى لاعبين مع بداية سوق الانتقالات.

وأشارت سبورت الكتالونية أن الطرفين اتفقا على الصفقة، بعد أن أبلغ الأرجنتيني إدارة النيراتزوري أنه يريد المغادرة للكامب نو.

ويمكن أن يدخل في الصفقة لاعبين مثل إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وكارليس ألينيا ونيلسون سيميدو.

روما يرى في توديبو بديلاً لسمولينج

روما مستعد للقيام بخطوة لمدافع برشلونة جان كلير توديبو إذا لم يتم عقد صفقة دائمة مع كريس سمولينج ف سوق الانتقالات، حسب تقرير كورييري ديللو سبورت.

يحرص الفريق الإيطالي على الحفاظ على مدافع مانشستر يونايتد الذي انضم على سبيل الإعارة الصيف الماضي ، لكنهم قد يضطرون للبحث في مكان آخر عن ابديل.

جوميس على رادار ريال مدريد

يدرس ريال مدريد التحرك من أجل ضم لاعب خط وسط ساو باولو إيجور جوميس في سوق الانتقالات، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة آس الإسبانية.

ومع ذلك ، لم يتم تقديم أي عرض حتى الآن ، مع حرص برشلونة وإشبيلية وأياكس على الموهوب البالغ من العمر 21 عامًا.

فيدال الوحيد الذي يتطلع للرحيل

وفقًا لماركا فإن أرتورو فيدال هو اللاعب الوحيد الذي يرغب في الرحيل عن برشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

لاعب الوسط التشيلي حريص على مغادرة كامب نو ، لكن أمثال صامويل أومتيتي ونيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش ومارتن برايثويت مترددون في الرحيل على الرغم من ارتباطهم الشديد بالفرق في جميع أنحاء أوروبا.

برشلونة يعرض أومتيتي على كبار الدوري الإيطالي

يسعى برشلونة إلى التخلص صامويل أومتيتي مع بداية سوق الانتقالات، حسب كالتشيو ميركاتو.

تم عرض الفرنسي على يوفنتوس وإنتر ليدخل ضمن صفقة ميراليم بيانيتش لاوتارو مارتينيز ، بينما كان أيضًا موضوع مناقشات مع نابولي.

ومع ذلك ، تم فإن أندية الدوري الإيطالي الثلاثة غير مقتنعة، لذا فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الرحيل للدوري الإنجليزي إذا وافق أومتيتي.

فقير ينتظر برشلونة أو ريال مدريد

يعتزم نبيل فقير إبعاد اهتمام آرسنال عنه أملاً في الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد ، حسبما أوردت آس.

ارتبط اللاعب الفرنسي الدولي منذ فترة طويلة بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي، لكنه حاليًا مع ريال بيتيس ويود البقاء في إسبانيا.