أخبار الدوري السعودي: صراع بين تاليسكا وبيريرا ومدافعي الهلال مطلب اتحادي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

الاتحاد يتحرك من أجل ضم جحفلي

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن نادي الاتحاد بدأ في التحرك من أجل ضم مدافع الهلال محمد جحفلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وبحسب صحيفة الرياض، فإن العميد بدأ في التفكير في ضم اللاعب بعد انضمام خليفة الدوسري للزعيم.

الحافظ على رادر الاتحاد

بحسب صحيفة المدينة السعودية فإن عبد الله الحافظ اقترب من الانضمام للاتخاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وأكدت الصحيفة أن الإعلان الرسمي عن انتقال الحافظ للعميد سيكون خلال الساعات القادمة.

تويتر يشتعل .. تحدي بين تاليسكا وبيريرا خارج الملعب

لا تتوقف المقارنات بين نجوم الدوري السعودي، خاصةً في هذه الأيام تماشيًا مع الميركاتو الصيفي الجاري، لكن هذه المقارنة غريبة نوعًا ما..

تحدٍ خاص أشعله جمهور ناديي الهلال والنصر السعوديين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بين البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ وافد العالمي الجديد، ومواطنه ماتيوس بيريرا؛ صفقة الزعيم الجديد.

التحدي قائم على أيهم أكثر من ناحية عدد المشاهدات، لفيديو الإعلان عن الصفقة، إذ أبدعت كلا المركزين الإعلاميين في الفيديو التقديمي.

تفاصيل الخبر...

غريم يترقب من بعيد .. هل يفي الاتحاد بوعده مع سعود عبد الحميد؟

وفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن توقيع عقد التجديد للظهير الشاب متوقف على دفع ناديه مميزات مقدم العقد، الذي ودعت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، بها سعود.

وأوضحت الصحيفة أن عبد الحميد سيحصل بالفعل في عقده الجديد على القيمة المحددة وفقًا للوائح وأنظمة الاحتراف في الدوري السعودي.

"عكاظ" أشارت كذلك إلى أن هناك نادٍ منافس يترقب موقف المفاوضات، على أن يدخل في مفاوضات جادة مع سعود، حال عدم التوصل لاتفاق بينه وبين الاتحاد.

رسميًا | الهلال يُواصل "ضربات أغسطس" بضم الدوسري من القادسية

واصل الهلال ضرباته القوية في أغسطس وأعلن رسميًا ضم خليفة الدوسري مدافع القادسية الشاب بعد 24 ساعة تقريبًا من ضم ماتيوس بيريرا من وست بروميتش ألبيون.

المدافع صاحب الـ22 عامًا كان محل صراع شرس بين الهلال والنصر والأهلي، وقد تقدمت الأندية الثلاثة بعروض رسمية لضمه إلا أنه اختار ارتداء القميص الأزرق بدءًا من الموسم القادم.