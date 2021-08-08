صفقات الهلال والنصر الجديدة تخلق منافسة من نوع غريب بين الجماهير

لا تتوقف المقارنات بين نجوم الدوري السعودي، خاصةً في هذه الأيام تماشيًا مع الميركاتو الصيفي الجاري، لكن هذه المقارنة غريبة نوعًا ما..

تحدٍ خاص أشعله جمهور ناديي الهلال والنصر السعوديين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بين البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ وافد العالمي الجديد، ومواطنه ماتيوس بيريرا؛ صفقة الزعيم الجديد.

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التحدي قائم على أيهم أكثر من ناحية عدد المشاهدات، لفيديو الإعلان عن الصفقة، إذ أبدعت كلا المركزين الإعلاميين في الفيديو التقديمي.

فيديو تاليسكا قائم على استفزاز جمهور الزعيم، إذ ظهر به يضحك ساخرًا ومرددًا: "أنا نصراوي"، في إشارة إلى فشل الهلال في إتمام الصفقة رغم أنه كان منافسًا بها.

أما فيديو بيريرا، ربما ليس استفزازيًا، لكن كتب عليه حساب الهلال بـ"تويتر": "كااااايد.. وبالركاااادة!".

حتى الآن فيديو لاعب الأزرق حظى بـ34.5 مليون مشاهدة، فيما تخطى فيديو لاعب العالمي حاجز الـ42 مليون مشاهدة.

ولا تزال دعوات المنتمين للنصر قائمة، من أجل حث الجماهير على رفع عدد المشاهدات، للتغلب على نادي الهلال، إذ يعتبره النصراويون انتصارًا جماهيريًا.

يذكر أنه من المنتظر أن يحضر بيريرا إلى الرياض، خلال الساعات القليلة المقبلة، لاستهلال مشواره في الدوري السعودي الجديد 2021-22، والذي ينطلق في 11 من أغسطس الجاري.

أما تاليسكا فقد حضر مع بعثة النصر العائدة من معسكر بلغاريا إلى الرياض، قبل أيام قليلة.