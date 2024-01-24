"احظروهم مدى الحياة".. الشرطة الإيطالية تتحرك بقوة لإعادة حق مينيان

"سيتم منعهم من دخول الملاعب لمدة 5 سنوات"

توصلت الشرطة الإيطالية، إلى بعض المتهمين بتوجيه هتافات عنصرية ضد الفرنسي مايك مينيان، حارس مرمى ميلان، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام أودينيزي، السبت الماضي في الكالتشيو.

وأبلغ حارس ميلان مايك مينيان الحكم عدة مرات أنه يتلقى إهانات عنصرية، قبل أن يغادر الملعب ويتوجه إلى غرفة الملابس وتبعه باقي زملائه، وبعد توقف 10 دقائق استأنف الحكم المباراة، لكنه حذر من أنه في حالة تكرار الهتافات العنصرية فإنه سيلغي المواجهة.

ونشرت الشرطة الإيطالية بيانًا، اليوم الأربعاء، معلنة أنها حددت هوية 4 أشخاص آخرين في قضية العنصرية ضد لاعب ميلان، وسيتم منعهم من دخول الملاعب لمدة 5 سنوات.

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وقالت الشرطة المحلية، إنها حددت هوية رجل من مدينة أوديني وامرأة ورجلين آخرين من المنطقة المحلية، بعد الرجوع للقطات الفيديو من ملعب أودينيزي وتحليلها وتم إرسال بياناتهم إلى المدعي العام من أجل اتخاذ القرار المناسب.

ويتوقع أن يتم فرض عقوبة حظر دخول الملاعب 5 سنوات ضد المشجعين المتهمين، وهي أقصى عقوبة لمن يتم اتهامه لأول مرة بالعنصرية في ملاعب كرة القدم الإيطالية.

يذكر أن الشرطة الإيطالية، سبق وحددت هوية مشجع مشتبه به آخر، الأحد الماضي، وبالفعل تم حظر دخوله الملاعب، وقال أودينيزي إنه سيسعى لفرض حظر على دخول الملاعب مدى الحياة بحق المخالفين، وذلك بعدما سدد فاتورة هذه الهتافات بعقابه من خلال خوض مباراة واحدة خلف أبواب مغلقة.